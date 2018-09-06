Hayati hoca kamptan memnun

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup takımlarından Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Yeşiltepe Tesislerinde devam ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Malatya ekibinde oynanan hazırlık maçlarında sergilenen oyun ve alınan skorlar teknik heyetin yüzünü güldürüyor. 3.Lig takımı Belediye Vanspor ve BAL takımı 1920 Maraş müsabakalarını iyi oyun ve farklı skorlarla kazanan mavi-beyazlılarda yeni transferlerin Palancı’yı memnun ediyor.

Bu arada takımdaki son durumu değerlendiren teknik direktör Hayati Palancı, "Erzurum kampımız ardından Malatya’daki çalışmalarımız da oldukça verimli geçiyor. Oynadığımız hazırlık karşılaşmalarında takımın son durumunu daha yakından görme fırsatımız oldu. Takımımız bu maçlarda bizi yanıltmadılar. Tabi hazırlık maçları ölçü değil, lakin son durumu görme açısında da önemli diye düşünüyorum. İnşallah sezon başlayana kadar daha iyi duruma geleceğimize inanıyorum. Takımımızda çok güzle bir ortam ve hava var. Bu da bizi sezon öncesi oldukça morallendiriyor. Biliyorsunuz transferde son olarak aramıza yabancı bir oyuncu transfer ettik. Bu arkadaşımız geçen sezon Van forması altında güzel işlere imza atmış. Umarım burada da gollerine devam eder" diye konuştu. busabahmalatya.com