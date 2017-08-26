30 Ağustos Zafer Bayramında ve Kurban Bayramın 2, 3 ve 4’üncü gününde Orduzu Pınarbaşı Olimpik Açık Yüzme Havuzu’nun 13.00 ila 19.00 saatleri arasında açık olduğu bildirildi. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, “Bu yaz havalar oldukça sıcak geçiyor, Bu nedenle vatandaşlarımızın bayramda serinleme fırsatı bulmasını istedik. Resmi tatil olmasına rağmen 30 Ağustos Zafer Bayramında ve Kurban Bayramın 2, 3 ve 4. Gününde hizmet vereceğiz” dedi.

HABER MERKEZİ