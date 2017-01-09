09 Ocak 2017 Pazartesi

Havuz problemi değil, havuz idmanı!

Anlatya’da sürdürdüğü devre arası kampını 3 gün sonra tamamlayacak Yeni Malatyaspor’da futbolcular yoğun tempodan şikâyetçi olunca devreye rahatlatıcı idmanlar girdi.

09 Ocak 2017 Pazartesi 11:16
Havuz problemi değil, havuz idmanı!

Ligin 2. yarısına Antalya/Side’de hazırlanan Yeni Malatyaspor kamp çalışmalarında yavaş yavaş sona geldi. Giresunspor ile oynanan hazırlık müsabakasında hazır bir görüntü ortaya koyan tüm futbolcular, teknik heyetin büyük övgüsünü kazanırken, futbolcuların bu performansı idmanlardaki ağır yükün de biraz hafifletilmesini sağladı.

Son 6 gündür çift idman yapan oyuncular, bir yandan ağır idmanlar, hazırlık maçı ve gribal enfeksiyonlar gibi birçok farklı yorucu fiziksel aktiviteyle karşı karşıya kalınca devreye yine teknik heyet girdi. Yorgun düşen takımı havuz, SPA ve sauna çalışmalarıyla dinlendiren teknik heyet, takımı iki farklı grup halinde hem saha hem de havuzda çalıştırdı. Fizyoterapist Savaş nezaretinde havuz hareketleriyle kaslarını gevşeten oyuncular, suyun fiziksel rahatlatıcı etkisiyle de psikolojik olarak dejarj oldu.

FATİH AVCI
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