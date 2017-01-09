Son 6 gündür çift idman yapan oyuncular, bir yandan ağır idmanlar, hazırlık maçı ve gribal enfeksiyonlar gibi birçok farklı yorucu fiziksel aktiviteyle karşı karşıya kalınca devreye yine teknik heyet girdi. Yorgun düşen takımı havuz, SPA ve sauna çalışmalarıyla dinlendiren teknik heyet, takımı iki farklı grup halinde hem saha hem de havuzda çalıştırdı. Fizyoterapist Savaş nezaretinde havuz hareketleriyle kaslarını gevşeten oyuncular, suyun fiziksel rahatlatıcı etkisiyle de psikolojik olarak dejarj oldu.
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