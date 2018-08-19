Havuz bayramda açık

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan Olimpik Açık Yüzme Havuzu'nun Kurban Bayramı'nda hizmet vereceğini duyurdu. Havuz, Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4'ncü günü saat 13.00 ila 18.30 saatleri arasında açık olacak. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, "Bu yaz havalar oldukça sıcak geçiyor, Bu nedenle vatandaşlarımızın bayramda serinleme fırsatı bulmasını istedik. Resmi tatil olmasına rağmen bayramın 2, 3, 4'ncü günü hizmet vereceğiz" dedi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba Saat 13:00 – 18:30 (Halk Saati)

23 Ağustos 2018 Perşembe Saat: 13:00 – 18:30 (Halk Saati)

24 Ağustos 2018 Cuma Saat: 14:00 – 18:30 (Bayan Seansı)

25 Ağustos 2018 Cumartesi Saat: 13:00 – 18:30 (Halk Saati)

26 Ağustos 2018 Pazar Saat: 13:00 – 18:30 (Halk Saati) busabahmalatya.com