HATALAR ZİNCİRİ...

Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Antalyaspor karşılaşan Yeni Malatyaspor 2018’in ilk yenilgisini Akdeniz’de aldı. Sarı kart cezalısı Azubuike’nin forma giymediği Y. Malatyaspor’da yeni transfer stoper Doria ilk 11’de başladı. Azubuıke’nin yerine Sadio Diallo 11’de şans buldu. Son 4 hafta mağlup olmayan 3 haftadır gol yemeyen Yeni Malatyaspor’un bu serileri sona erdi.

AKHİSAR’DA GÖRMEYEN ÇAKIR, ANTALYA’YA PENALTI VERDİ!

Karşılaşmanın henüz 8. dakikası oynanırken, yükseklik kazanan hava topu Yeni Malatyaspor ceza sahası içinde Doria ile Maicon’un arasına düştü. Doria'nın rakibini karşılarken yaptığı basit müdahaleyi penaltı olarak değerlendiren Cüneyt Çakır beyaz noktaya hükmetti. 9. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Deniz Kadah, yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Ertaç Özbir'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1 - 0

KHALİD YİNE SAÇ BAŞ YOLDURDU!

19. dakikada Sadık’ın kafayla indirdiği topu defansın sektirmesiyle ceza sahasının içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Boutaib, yüzde yüzlük bir gol kaçırarak meşin yuvarlağı kalecinin sağına ve soluna vurmak yerine Ferhat’a nişanladı.

KHALİD ISKALADI AYTAÇ TAMAMLADI!

45. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Michael Pereira, son çizgiye indikten sonra yerden pasını Khalid Boutaib'e çıkardı. Bu futbolcunun gelişine çekmek istediği şut arka direkte bulunan Aytaç Kara'ya pas olarak gitti. Aytaç Kara'nın çektiği sert şut Kaleci Ferhat’ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1 - 1

ISSAM TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI!

51. dakikada Sadık ile Deniz Kadah’ın ikili mücadelesinde Sadık yerde kaldı. Aynı yerde topsuz alanda Deniz Kadah ile yaşanan sözlü tartışmaya Emre Güral da dahil oldu. Pozisyon yerine gelen Issam Chebake, Emre Güral’a yaptığı fiziki müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

DENİZ DUBLE YAPTI, MALATYA DAĞILDI!

10 kişi kalan Yeni Malatyaspor oyun üstünlüğünü rakibe verdi. 66. dakika Sangare’nin ceza sahasına ortasını defans uzaklaştırdı. Uzaklaştırılan topu ceza yayı önünde bulan Celutskan’ın şutu Sadık Çiftpınar’ın kafasına çarparak yan kale direğinden döndü. Boşta kalan topu altı pas üzerinde önünde bulan Deniz Kadah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2 - 1

EL KABİR SKORU BELİRLEDİ

Beraberlik için 10 kişiyle rakip alanda gol arayan Yeni Malatyaspor çıkarken top kaptırdı. 90. dakikada Doukara'nın ara pasında topla ilerleyen El Kabir kaleci ile karşı kaşıya kaldı. El Kabir'in şutu kalecinin solundan ağlara gitti 3 – 1. Bu mağlubiyetle haftalar sonra kaybeden Yeni Malatyaspor bu sezon 3. kez bir maçta 2 golden fazla yedi. 8. Mağlubiyetini alan Yeni Malatyaspor puan tablosunda 1 sıra gerileyerek 10. sıraya yerleşti.