“HATA YAPMAMAK İÇİN”

Ligin 18. haftasında deplasmanda 0 - 0 berabere kaldığı Osmanlıspor müsabakasında bir penaltı vuruşundan ve net gol fırsatlarından faydalanamayan sarı-kırmızılılarda sergilenen oyun ve alınan 1 puan tatmin edici bulundu. Osmanlıspor maçını değerlendiren ve transfere ilişkin açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

“BEKLENTİ İÇİN DEĞİL TAKIM İÇİN YAPACAĞIZ”

İkinci yarının ilk maçında Osmanlıspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Gevrek, “İkinci yarıya galibiyetle başlamak isterdik ama ne yazık ki olmadı. Beraberlikle bir anlamda bizim için iyi sonuç. Sonuçtan ziyade takımın sahadaki oyunu gerçekten alkışı hak ediyor. Erol Bulut ve oyuncularının mücadelesi ileriye dönük de umutlarımızı artıyor. Tabi ki kadromuzu güçlendirme noktasında takviyelerimiz yapacağız. Bu maçta da net bir şekilde gördük ki eksik bölgelerimiz var. Bu hafta içerisinde güzel gelişmeler olmasını temenni ediyorum. Transferde geç kaldık diye bir şey yok. Biraz sabırlı gidiyoruz. Süper Lig’de bir çok takım durağan geçirdi. Zaten 3 oyuncu alacağımızı söylüyoruz. Bize katkı yapacaksa oyuncu alacağız. Sırf beklenti için boş adam almayacağız. Hafta içinde bir iki ismi neticelendirebilirz” diye konuştu. busabahmalatya.com