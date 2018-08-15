Hastaneye ziyaretçi akını

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, İzmir deplasmanı dönüşü yaşanan kaza sonucu yaralanan Batın Çetin’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kazada yaralanan Batın Çetin’i tedavi gördüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarete Malatyasporlu taraftarlar da katılırken, Erol Bulut burada yaptığı açıklamada yaşanan kazanın ucuz atlatıldığını söyledi. Bulut, daha sonra Batın Çetin ve ziyarete katılan taraftarlarla fotoğraf çektirerek hastaneden ayrıldı.

ÇAKIR BAŞINDAN BERİ BİLGİ ALDI!

Ak Parti Milletvekili Ahmet Çakır da İzmir deplasmanı dönüşü yaşanan kaza sonucu yaralanan Batın Çetin isimli taraftara hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kazanın ilk anından itibaren yaralı taraftarlarla yakından ilgilenen Çakır, kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Batın Çetin’i tedavi gördüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. Ziyarete Malatyaspor tribün liderleri de katılırken, milletvekili Çakır, tedavi gören Batın Çetin'den kazanın meydana geliş şekliyle ilgili bilgi aldı. Çakır, kazada yaralanan ve bugün taburcu edilen Muhammed Enes Yakar’ı da telefonla arayarak son durumunu sordu.

FENDOĞLU’NDAN TAKİP SÖZÜ!

Taraftarları ziyaret eden isimler arasında Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da vardı. Yaralanan genç taraftarlardan Enes Yakar ile Batın Çetin'i ziyaret eden MHP'li Fendoğlu'na Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı da eşlik etti. Sarı- kırmızılı taraftarların durumları hakkında doktorlardan bilgiler alan Fendoğlu, aileleri ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Fendoğlu, bu durumun takipçisi olacağını belirterek, genç taraftarların sağlığına biran önce kavuşmasını sağlamada doktorlarla birlikte kendilerine düsen ne varsa yardımcıları olacağını bildirdi. Fendoğlu, tüm Malatyaspor camiasına geçmiş olsun mesajı verdi.