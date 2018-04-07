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Hamzaoğlu: “Kağıt üzerinde kolay gibi görünse de zor olacağını biliyorduk”

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kardemir Karabükspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kağıt üzerinde kolay gibi görünse de zor olacağını biliyorduk" dedi.Spor Toto Süper Lig’in 28 haftasında Antalyaspor deplasmanda...

Hamzaoğlu: “Kağıt üzerinde kolay gibi görünse de zor olacağını biliyorduk”

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kardemir Karabükspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kağıt üzerinde kolay gibi görünse de zor olacağını biliyorduk" dedi.Spor Toto Süper Lig’in 28 haftasında Antalyaspor deplasmanda...

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:14
Hamzaoğlu: “Kağıt üzerinde kolay gibi görünse de zor olacağını biliyorduk”

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kardemir Karabükspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kağıt üzerinde kolay gibi görünse de zor olacağını biliyorduk" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 28 haftasında Antalyaspor deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 2-1 mağlup ederek puanını 34’e yükseltti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kağıt üzerinde kolay gibi görünen ama sahada uygulamayı yaparken zor olacağını düşündükleri bir maç oynadıklarını söyledi. Karabükspor’u da tebrik eden Hamzaoğlu, “Şartlar ne olursa olsun yine mücadeleye devam ediyorlar. İyi oynuyorlar ve direniyorlar. Bence saygıyı hak eden bir oyun ortaya koyuyorlar. Bize gelince, maçın başında burada pasla beraber oyuna açmakta zorlanacağımızı düşündük. Kenarları kullanarak hızlı hücum ve uzun toplarla Karabükspor’un dengesini bozmaya çalıştık. Umduğumuz gibi gitti ve frikikten golü de bulduk. Bu maçlar her zaman zordur. Sonradan 1-1 olmasına rağmen oyuna sonradan giren oyuncuların da katkıları ile maçı çevirmesini bildik. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde Konya maçı var ve en iyi şekilde hazırlanarak ligin son haftasına kadar aynı ciddiyetle yolumuzu yürümeye çalışacağız” diye konuştu.
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