Antalya kampında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Erol Bulut, Hamit Altıntop transferiyle ilgili taraftarı mutlu edecek açıklamalarda bulundu. Altıntop’un Malatya’ya gelmeye sıcak baktığını belirten Bulut, “Hamit Altıntop ile bir telefon görüşmem oldu. Kendisi biliyorsunuz en son Almanya’nın Darmstadt takımdan oynadı, 1. Lig'den ikinci lige düştü. Orada geçen sene de, bu sene de tüm maçları oynadı. Kendisi hazır olduğunu, zaten 1 hafta önce sözleşmesini feshetti. Basında da çıktığı gibi hanımdan dolayı Türkiye’de yaşamak istiyor. 'Yeni bir macera olabilir, neden Malatya olmasın' dedi. Kendisi de zaten Malatyalı. Böyle kaliteli ve karakterli bir futbolcunun takımımda olmasını isterim” dedi.



“KAMPIMIZ İYİ BİR ŞEKLİDE DEVAM EDİYOR”

Kampın verimli bir şekilde geçtiğini belirten Erol Bulut, “Kampımız iyi bir şeklide devam ediyor. Burada iki hazırlık maçı yaptık. Sakatlarımız vardı ancak iyi haber, ciddi bir durum yok. Onlar da aramıza katıldı. Günde çift antrenman temposuyla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yavaş yavaş ikinci yarının ilk maçı olan Osmanlı maçına hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.



“TRABZONSPOR’U DAHİL ETMEK LAZIM”

Genç teknik adam, basında ‘3 büyük takımda çalışmak istiyorum’ yönündeki kendi ağzından yazılan haberlerin doğru olmadığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Medyada çıkan birkaç haber var. Onlara değinmek istiyorum. Beni üzen, 3 büyük takımda çalışmak istediğimi dile getirmişler. Ben hiçbir zaman 3 büyük demedim. Sonuçta Türkiye’de büyük takımlarımızdan birisi de Trabzonspor’dur. O zaman habere Trabzonspor’un da dahil edilmesi lazım. Çünkü böyle bir haber çıktığı zaman tepki alıyorsun. Türkiye’de 3 büyük değil, sonuçta Trabzon’un da şampiyonluğu var, 4 büyük olarak bilinir. Bursaspor da şampiyonluk yaşamış, orası da büyük takım olarak görülüyor. Yeterince büyük takımımız var, tabii ki her hocanın hedefi büyük takımlarda çalışmak. Ayrıca onun dışında da Avrupa’da çalışmak hedefim var. Ama en başta önemli olan Evkur Yeni Malatyaspor’da başarılı olmak ve takımımızı iyi yerlere taşımak” diye konuştu.



“KOMPAKT ANLAYIŞIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ”

Ligin ikinci yarısında da kompakt oyunlarına devam edeceklerini belirten Bulut, “Ligin ikinci yarısında da yine o kompakt anlayışımızı devam ettirmeye çalışacağız. Onun dışında hücum anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Hücum anlamında daha etkili olmamız lazım. Son maçlarda sonuca gitmekte zorlandık. Onun üzerine çalışıyoruz. Onun dışında gelecek yeni transferler, yönetimimiz ve transfer komitemiz bu konuda çalışıyor, bizi daha iyi noktaya getirecek. İnşallah en kısa zamanda bu arkadaşlar aramıza katılır. Çünkü takımımızın transfere ihtiyacının olduğu mevkiler var. O yüzden transfer şart” ifadelerini kullandı.

İHA