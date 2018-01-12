Antalya kampında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, ilk yarının kendileri adına çok iyi geçtiğini söyledi. Hedeflerinin 20 puanın üzerine çıkmak olduğunu söyleyen Gevrek, "İlk yarıyı 22 puanla tamamladık. Daha iyi yerde de bitirebilirdik. Bunda kendi eksiklerimiz vardı ama maalesef hakem hataları da etkili oldu. İlk yarının ardından kampımız iyi geçiyor ve iyi hazırlanıyoruz. İkinci yarı biraz daha zor olacak, daha çekişmeli geçecek. En iyi şekilde hazırlanarak ikinci yarıya iyi girmek istiyoruz" dedi. Takıma takviye yapacaklarını da sözlerine ekleyen Adil Gevrek, "2 ya da 3 transfer yapacağımızı söylemiştik. Bunların doğru transferler olması gerekiyor. Sisteme ayak uyduracak, hocaya uyum sağlayacak ve takımada uyum sağlayacak transfer olması gerekiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Ama şu anda herhangi bir isim üzerinde konuşulmuş kesin olan bir şey yok. Görüştüğümüz oyuncular var, diyalog da olduğumuz isimler var ama kesinleşmiş bir durum yok" açıklamasında bulundu.



"HAMİT ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Yeni Malatyaspor'un Hamit Altıntop'u transfer edeceğine dair iddialarla ilgili olarak da konuşan Adil Gevrek, "Hamit Altıntop hem Avrupa’da hem de milli takımda çok iyi işlere imza attı. Çok kaliteli bir oyuncu. Aynı zamanda Malatyalı ve hemşehrimiz. Hocamızın da düşündüğü bir isim ama herhangi bir anlaşma söz konusu olmadı. Basına yansısa da herhangi bir girişim olmadı. Hocayla istişare yaparak en doğru ismi kadroya katmak istiyoruz. Hamit Altıntop çok önemli bir oyuncu. Önemli kulüplerde forma giydi. Kaliteli bir oyuncu ve büyük başarılara imza attı. Hamit transferi olacak ya da o ayarda bir transfer olacak diye bir şey söylemiyoruz ama kadroya katmak istediğimiz oyuncu üst düzey olmalı. Ancak isimden ziyade takıma katkı sağlaması gereken bir isim olmalı. Bu doğrultuda hareket edeceğiz. Görüştüğümüz isimler var. Devre arasında bonservisli oyuncuları almak kolay olmuyor. Hocamızın istediği oyuncular, katkı sağlayacak üst düzey oyuncular. Transfer son gün de olsa, takıma katkı sağlayacak isimler olmalı" diye konuştu. Adil Gevrek 3 yıllık planlama yaptıklarını da söyleyerek, "3 yıllık hedefimiz var. Bunun içinde ekonomi ve altyapı hedefi var. En önemlisi takımın başarısı. Bu sene bizim için kolay olmayacak. Yeni bir takım oluşturduk. Sezon başında kurduğumuz bu takımı, aman küme düşmesin diye kurmadık. Ama futboldur ve her şey olabilir. Biz Süper Lig’de kalıcı olmak istiyoruz. Taraftar sayısında 7. sırada olan bir takımız" diyerek sözlerini tamamladı.

İHA