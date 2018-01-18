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HAMİT HABER VERECEK, RAPHAEL’İN BONSERVİSİ ALINACAK!

Yeni Malatyaspor, Türkiye’ye davet ederek transfer görüşmesi yaptığı Avusturyalı Raphael Holzhauser ile anlaşmaya vardı.

HAMİT HABER VERECEK, RAPHAEL’İN BONSERVİSİ ALINACAK!

Yeni Malatyaspor, Türkiye’ye davet ederek transfer görüşmesi yaptığı Avusturyalı Raphael Holzhauser ile anlaşmaya vardı.

SİNEM
SİNEM
18 Ocak 2018 Perşembe 12:28
HAMİT HABER VERECEK, RAPHAEL’İN BONSERVİSİ ALINACAK!

Gevrek son durumu anlattı.Austria Wien takımında forma giyen orta saha oyuncusuyla İstanbul’da masaya oturan sarı-kırmızılı yönetimin, 24 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi. Kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun transferini sonlandırmak için, Austria Wien Kulübüyle de bir görüşme yapacağı belirtilen Malatya yönetiminin Raphael Holzhauser’i Osmanlı maçından sonraki haftaya yetiştireceği ifade edildi. Transferdeki son durum ve Raphael Holzhauser ile yapılan görüşmenin içeriğine dair konuşan Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Holzhauser ile her konuda anlaştıklarını söyledi.
 

Gevrek, Raphael Holzhauser transferinin Austria Wien Kulübüyle yapılacak görüşmenin ardından kendi lehlerine sonlanacağını umduklarını kaydederek, “Raphael Holzhauser ile dün İstanbul’da görüştük ve anlaşmaya vardık. Kendisiyle kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlaştık. Bir görüşmemiz de kulübüyle olacak. Futbolcunun sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Kulübüyle de anlaşacağımızı umuyorum. 24 yaşındaki ön libero Raphael Holzhauser uzun süredir peşinde olduğumuz bir futbolcuydu. Bu transferi sonlandırabilirsek eğer, önümüzdeki yıllar adına da önemli bir transfer yapmış olacağız” dedi. Gevrek, transferde adı geçen diğer isimlerle ilgili de konuşarak, “Hamit Altıntop ile bir görüşmemiz oldu. Tabi onun şartları ve bizim şartlarımızı karşılıklı sunduk. Bu transferle ilgili son kararımızı 1-2 gün içerisinde vereceğiz. Onun dışında Nijeryalı golcü oyuncu Olarenwaju Kayode var. Hocamız alın derse alırız, yoksa başka alternatiflere yöneliriz. Sol stoper mevkii için de arayışlarımızda bir neticeye varmak üzereyiz. Onun dışında transferin son gününe kadar her an her şey olabilir” diye konuştu. 

İHA

Son Güncelleme: 18.01.2018 12:31
Anahtar Kelimeler:
YenimalatyaHamitSpor
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