18 Ocak 2017 Çarşamba

Halterde Niyazi Mısri damgası

Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları tarafından, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen Yıldız ve Bayanlar Halter İl Şampiyonasına Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi damga vurdu. Aynı okuldan 3 öğrenci kendi kilolarında şampiyon olarak, rakiplerini ekarte etmeyi başardı.

18 Ocak 2017 Çarşamba 12:53
Halterde Niyazi Mısri damgası

  Malatya genelinde 10 lisenin katıldığı müsabakalarda büyük bir başarı gösteren Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Yusuf Akgün 62 kiloda, Özkan Metin ve Samet Kızılyel ise 69 kiloda rakiplerini eleyerek şampiyon oldu. Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü’nden temin ettikleri çalışma malzemeleriyle özverili bir çalışmanın ardından başarının geldiğini belirten Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Nurettin Bişi, her yıl farklı branşlarda başarılar elde eden bir okul olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

KAYSERİ’DE MALATYA’YI TEMSİL EDECEKLER
  Haftanın 3 günü düzenli olarak yatılı öğrencilerle çalıştıklarını kaydeden Nurettin Bişi, “Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden aldığımız malzemelerle günde 3 gün olmak suretiyle düzenli bir çalışmayla bu başarıyı elde ettik. İlimizde yapılan halter şampiyonasında 10 lise arasından 3 sporcumuz derece elde etti. Öğrencilerimiz 16 Şubat 2017 tarihinde Kayseri’de yapılacak olan Türkiye finallerinde okulumuzu ve Malatya’yı temsil edeceklerdir. Bu çocuklarımızın yatılı öğrenciler olması nedeniyle hem boş vakitlerini değerlendirmek hem de halter sporunun güreşten sonraki ata sporu olarak nitelendirebilmemiz açısından aldığımız başarı anlamlı oldu. Bu başarı elbette ki bize vizyn kattı. İnşallah Kayseri’de de okulumuzu ve Malatya’yı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum” dedi.

FATİH AVCI
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