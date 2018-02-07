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HALİLİYE, TOKAT MAÇINA HAZIR

Haliliye Belediye Spor voleybol Takımı, yarın oynayacağı Tokat Belediye Spor Plevne maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

HALİLİYE, TOKAT MAÇINA HAZIR

Haliliye Belediye Spor voleybol Takımı, yarın oynayacağı Tokat Belediye Spor Plevne maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

busabahmalatya
busabahmalatya
07 Şubat 2018 Çarşamba 11:57
HALİLİYE, TOKAT MAÇINA HAZIR

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu 21’inci hafta mücadelelerinde Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, Tokat Belediye Spor Plevne’yi konuk edecek. Bugün saat 14.00’de Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Spor Salonunda oynanacak maç öncesi Fatih Işıldar yönetimindeki Haliliye ekibi, hazırlıklarını çift antrenmanla tamamladı. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Haliliye ekibi, 38 puanla 5’inci sırada bulunduğu ligde Play Off için avantaj sağlamak istiyor. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da, yaptığı yazılı açıklamada; bugün oynanacak olan voleybol maçına tüm Şanlıurfa halkını davet ettiğini ifade etti. busabahmalatya.com

İHA

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Haliliye Belediye Spor Voleybol TakımıTokat Belediye Spor Plevne MaçıMalatya
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