HALİLİYE, TOKAT MAÇINA HAZIR

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu 21’inci hafta mücadelelerinde Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, Tokat Belediye Spor Plevne’yi konuk edecek. Bugün saat 14.00’de Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Spor Salonunda oynanacak maç öncesi Fatih Işıldar yönetimindeki Haliliye ekibi, hazırlıklarını çift antrenmanla tamamladı. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Haliliye ekibi, 38 puanla 5’inci sırada bulunduğu ligde Play Off için avantaj sağlamak istiyor. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da, yaptığı yazılı açıklamada; bugün oynanacak olan voleybol maçına tüm Şanlıurfa halkını davet ettiğini ifade etti. busabahmalatya.com