10 Mayıs 2017 Çarşamba

Halı Saha turnuvası için fikstür çekimi yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Malatya Şubesinin organize ettiği ‘Kurumlararası Birlik ve Beraberlik Halı Saha Futbol Turnuvasının fikstürü çekildi.

10 Mayıs 2017 Çarşamba 15:05
Halı Saha turnuvası için fikstür çekimi yapıldı
  Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında yapılan kura çekimine ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, ASGD Başkanı Fatih Avcı, turnuva tertip heyeti ve takımların temsilcileri katıldı. Kura çekimi öncesinde bir konuşma yapan ASGD Başkanı Fatih Avcı, “Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bu tür sportif aktiviteleri hiçbir karşılık beklemeden yapmak gerçekten büyük bir olay diye düşünüyorum. Genel anlamda turnuvanın içeriğine bakıldığında katılımı yüksek, her şeyin düşünüldüğü güzel bir organizasyon hüviyetinde olduğunu görüyoruz. Maçlarımız 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak maçlarla start alacak. Emeği geçenlere ve katılımcı takımlara bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
ASKF Malatya Şubesi Başkanı Seyfullah Özdemir ise katılan takımlara başarılar dileyerek, "ASKF olarak turnuvada üzerimize düşen her şeyi yerine getireceğiz" dedi. 
Dilek, temenni bölümü ve konuşmaların ardından kura çekimine geçildi.
17 takımın mücadele edeceği Kurumlar Arası Birlik ve Beraberlik Halı Saha Futbol Turnuvasında gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu: Şöhretler, Malatya Büyükşehir Belediyesi (B) takımı, 1. Organize, Yeşilyurt Belediyespor, Katipler Derneği
B Grubu: Gençlikspor, MASKF, Adliye, Malatya Büyükşehir Belediyesi (A) takımı
C Grubu: Spor Camiası, Esnaflar, Maski Abone, Esenlik
D Grubu: Maski Okuma, Avukatlar, TÜFAD, Hava Meydanları
İHA
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