Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Malatya Şubesinin organize ettiği ‘Kurumlar arası Birlik ve Beraberlik Halı Saha Futbol Turnuvası’ oynanan ilk gün müsabakalarıyla başladı. 4 farklı sahada oynanan turnuvanın açılışını Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu yaptı.

MUMCU: TURNUVANIN AMACI ŞEHRİMİZDEKİ BİRLİK VE BERABERLİĞE KATKIDA BULUNMAK

ASKF Malatya Şubesi Başkanı Seyfullah Özdemir, ASGD Malatya Şubesi Başkanı Fatih Avcı ve spor taban birlikleri temsilcilerinin yer aldığı açılışta bir konuşma yapan Ertan Mumcu, “Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediyemiz ve ASGD’nin ortaklaşa düzenlediği turnuvamızın sporumuz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tabi katılan takım sayısı, turnuvanın içeriği ve uygulamalar bu organizasyonun ne kadar emek harcanarak yapıldığını gösteriyor. İnşallah katılacak arkadaşlar da sporun birleştirici ruhuyla, güzel bir fotoğraf karesi ortaya koyacaktır” dedi.

AVCI: YENMEK YENİLMEK İKİNCİ PLANDA

ASGD Malatya Şubesi Başkanı Fatih Avcı ise yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Spora verdikleri destekle Malatyamızda sportif anlamda önemli işlere imza atan belediyemiz yine üzerine düşeni yaptı ve bu turnuvada da ön ayak oldu. Bu vesileyle Ertan Mumcu başkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabi biz ASGD olarak kuruluşumuzun amacına uygun olarak sportif müsabaka ve organizasyonların her zaman içerisinde bulunup, elimizden gelen katkıyı sunduk. Bu turnuva için de ekip olarak ortaya saygı duyulacak bir emek koyduk " ifadelerini kullandı.

MUMCU AÇILIŞI YAPTI, ASKF’DE OYNADI!

Konuşmaların ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, turnuvanın açılış maçının santrasını yaptı. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu takımında, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Orhan Barman ile birlikte forma giyen Ertan Mumcu, attığı golle skora katkı sağlasa da takımını farklı yenilgiden kurtaramadı. Turnuvanın ilk gününde alınan toplu sonuçlar ise şöyle: A Grubu: Şöhretler: 4 - Malatya Büyükşehir Belediyesi (B) takımı: 5, 1.Organize:2 - Katipler Derneği:1 B Grubu: Gençlikspor: 8 - MASKF: 4, Adliye: 3 - Malatya Büyükşehir Belediyesi (A) takımı: 9 Malatya bölgesi eski klasman hakemlerinin yönettiği müsabakalarda, Süper Lig eski yardımcı hakemi Mesut Aslangiray, Eski A Klasman Hakemi Ruhi Arslanboğa, Eski A Klasman Yardımcı Hakemi Mehmet Saydam, Eski Hakem Mustafa Kuşçi görev yaptı.

MEHMET KIROĞLAN