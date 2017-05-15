15 Mayıs 2017 Pazartesi

Halı saha futbol turnuvasında heyecan sürüyor

Malatya’daki 19 kurumun katılımıyla gerçekleşen ‘Kurumlararası Birlik ve Beraberlik Halı Saha Futbol Turnuvası’nda grup müsabakaları sürüyor.

15 Mayıs 2017 Pazartesi 18:10
Halı saha futbol turnuvasında heyecan sürüyor
  4 grupta 19 takımın katılımıyla gerçekleşen maçlar sonucunda grubunda ilk 2’ ye giren 8 takım çeyrek finale çıkacak. Şu ana kadar oynadıkları ilk iki maçı kazanan TÜFAD, Büyükşehir Belediyesi A takımı ve Gençlik Spor takımları 6 puana ulaşarak gruptan çıkma yolunda avantaj elde etti. Hafta boyunca oynanacak 3. ve 4. hafta maçları sonucunda Cumartesi günü çeyrek finale çıkacak 8 takım belli olacak.

Final 25 mayıs’ta oynanacak
Malatya Bölgesi eski klasman hakemlerinin yönettiği karşılaşmalarda şu ana kadar toplam 144 gol kaydedildi. Toplam 230 kurum çalışanının spor yaparak 15 gün boyunca farklı kurum ve değişik meslek örgütlerinden çalışanlarla bir arada olacağı turnuvanın sonunda şampiyon olan ve ikinci ile üçüncü takımlara kupa madalya ve özel ödüller verilecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Malatya Şubesi’nin ortaklaşa organize ettiği turnuva 25 Mayıs’ta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın da katılımıyla final maçının ardından sona erecek.
İHA
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