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Haldun Üstünel’in acı günü

Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yöneticisi Haldun Üstünel’in geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Gündüz Üstünel, son yolcuğuna uğurlandı.Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yöneticisi Haldun Üstünel’in babası Gündüz Üstünel,...

Haldun Üstünel’in acı günü

Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yöneticisi Haldun Üstünel’in geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Gündüz Üstünel, son yolcuğuna uğurlandı.Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yöneticisi Haldun Üstünel’in babası Gündüz Üstünel,...

29 Mart 2018 Perşembe 14:51
Haldun Üstünel’in acı günü

Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yöneticisi Haldun Üstünel’in geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Gündüz Üstünel, son yolcuğuna uğurlandı.

Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yöneticisi Haldun Üstünel’in babası Gündüz Üstünel, geçtiğimiz günlerde vefat etmişti. Merhum Gündüz Üstünel’in için Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Gündüz Üstünel’in naaşı kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Haldun Üstünel’i bu acı gününde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yöneticilerden Ozan Böke, Burak Elmas, Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül, iş adamı Saadettin Saran, akrabaları ve arkadaşları yalnız bırakmadı.
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