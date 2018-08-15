Hakyemez turnuvada anıldı

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle beş takımın katılımıyla düzenlenen Doğan Hakyemez Basketbol Turnuvası tamamlandı. Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde Tecde Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvanın son gün maçları büyük bir çekişmeye sahne oldu.

“TURNUVA DOSTLUK HAVASINDA GEÇTİ”

Türk Basketbolun efsanevi ismi Doğan Hakyemez’i unutturmamak ve genç nesle hatırlatmak adına düzenlenen müsabakalara katılan takımlar hazırlık maçı formatında dostluk maçları oynadı. Turnuvanın kapanış maçlarını izleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, turnuvaya katılan kulüplerin antrenörlerine teşekkür belgesi, oyunculara ise madalyalarını takdim etti. Doğan Hakyemez Basketbol Turnuvasına katılan kulüplere teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Türk Basketbolunun gelişmesi ve ilerlemesi için hayatını basketbola adayan rahmetli Doğan Hakyemez anısına düzenlenen Basketbol Turnuvasına katılan tüm takımlara teşekkür ediyorum. Heyecanlı ve çekişmelere maçların oynandığı turnuvamız dostluk havasında geçti. Doğan Hakyemez gibi bir üstadın anısına anlamlı bir organizasyon düzenledik. Katılan tüm takımlarımızın antrenörleri ve sporcularını tebrik ederim” şeklinde konuştu.

ÇINAR:“BÜNYEMİZDE 1300 SPORCU VAR”

Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’a yakışan bir organizasyon düzenlediklerini sözlerine ekleyen Çınar, “Diyarbakır’dan, Elazığ’dan ve Tunceli’den gelerek turnuvamıza iştirak eden takımlarımızı Malatya’da ağırlamaktan onur duyduk. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Türk Basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez anısına düzenlediğimiz turnuvanın hayata geçmesinde büyük emek sarf eden başta Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Yönetimi olmak üzere, katkı sağlayan Türkiye Basketbol Federasyonu ile Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Dört gün boyunca çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada ter döken tüm sporcularımızın gözlerinden öpüyorum ve hepsini tebrik ediyorum. Bünyesinde bin 300’e yakın sporcuyu barındıran Yeşilyurt Belediyespor Kulübümüz aracılığıyla sportif hizmetlerimizi hemşerilerimize ulaştırmaktayız. Kulübümüzün çatısı altında turnuvalara katılan takımlarımız ve sporcularımız elde ettikleri büyük başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Doğan Hakyemez anısına düzenlenen Basketbol Turnuvamızda spora olan bakış açımızı ortaya koymaya yetmektedir. Sporcularımızın da kendilerine Doğan Hakyemez gibi bir üstadı rol model olarak almalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı. Doğan Hakyemez Basketbol Turnuvasına katılan kulüplerin idareci ve antrenörleri de, Doğan Hakyemez gibi bir üstadın adını yaşatmak adına anlamlı bir organizasyon düzenleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.