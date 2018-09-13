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Hakemlere VAR uyarısı!

Merkez Hakem Kurulunun 11-12 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlediği Süper Lig Hakem Semineri sona erdi.

Hakemlere VAR uyarısı!

Merkez Hakem Kurulunun 11-12 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlediği Süper Lig Hakem Semineri sona erdi.

13 Eylül 2018 Perşembe 15:24
Hakemlere VAR uyarısı!

Seminerin ilk gününde Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, FIFA 2018 Dünya Kupasında gerçekleşen pozisyonlar ve Süper Lig'in ilk 4 haftasında meydana gelen pozisyonlar hakkında genel değerlendirmede bulunup, elle oynamalar, ceza alanı kararları, mücadeleler ve yer alma konularında eğitim verdi. Seminerin ilk günü Fiziksel Gelişim Uzman Yardımcısı Dr. Tuba Kızılet ve ekibi nezaretinde kondisyon çalışmaları ile sona erdi. Seminer, sabah yapılan Video Yardımcı Hakem (VAR) eğitimleri ve öğleden sonra yapılan antrenman ile sona erdi. busabahmalatya.com

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