Hakemler sınavdan geçti

Malatya Voleybol Hakemleri Ve Gözlemcileri Dernek Başkanı Furkan Salduz 10-16 Eylül tarihlerinde Ankara’da bir otelde düzenlenen Türkiye Voleybol Hakem ve Gözlemciler seminerinde klasman sınavı yapıldığını ifade ederek, “Sınav sonuçları doğrultusunda gözlemcilerimizden Rıdvan Bozyiğit (A klasmanı) İsmail Şahin ve Salih Demir (B klasmanı) ulusal hakemlerimizden Eyyüp Şahin Adem Bulduk Nazmi Zeren ve Emre Girgin (B klasmanı) Furkan Salduz, Ahmet Necip Ayhan, Mustafa Yalkı, Emre Aker, Emrah Koç, Ethem Bozyiğit, İlhan Uğur, Ali Memiş, Gökhan Narin ve Mikail Şimşek (C klasmanı) olarak klasmanları belirlenmiştir. Tüm hakem ve gözlemcilerimiz 2018-2019 sezonunda başarılar dileriz.” Şeklinde konuştu.