Antalyaspor karşısında bölüm bölüm iyi bir takım görüntüsü verdiklerini kaydeden Adil Gevrek, “Sahamızda galip gelmek istedik ancak olmadı. Tabii yenilmemekte önemli diye düşünüyorum. İyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi transfer döneminin son gününe kadar gidermek istiyoruz. Mevcut takımımız da bu ligde iyi işler yapabileceğini 3 haftalık süreçte gösterdi. Hocamızın da direktifleri doğrultusunda eksik noktalarımıza takviyeler yaparak, milli takım arasından en hazır şekilde çıkmak istiyoruz. Ben özellikle Antalya maçında bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 90 dakika boyunca takımlarına müthiş destek verdiler” ifadelerini kullandı.

“Ortada emek ve alın teri var”

Gevrek, maçın hakemi Barış Şimşek’in mücadelenin kaderine etki ettiğini de belirterek, şunları söyledi:

“Başkanlık görevim boyunca hakemlerle ilgili konuşmamaya imtina ettim. Ancak son iki haftadır maçımızı yöneten hakemler şaka gibi hatalar yapıyorlar. Sivasspor maçında bariz golümüz iptal edildi. Antalya maçında da hakem gözünün önünde gole giden topun defans oyuncusu tarafından tıpkı bir kaleci gibi çıkarıldığı pozisyonu devam ettirdi. Tüm bunlara rağmen hakemlerimizle ilgili en küçük olumsuz bir yorum yapmaktan kaçınmaya devam edeceğiz ve aklımıza farklı şeyler getirmeyeceğiz. Ancak lütfen hakemlerimiz karar verilerken pozisyonları daha iyi süzsünler. Bu iş öyle sanıldığı gibi kolay olmamalı. Ortada emek ve alın teri var. Biz ligin ilerleyen haftalarında daha adil yönetimler göreceğimizi umut ediyoruz” diye konuştu.

İHA