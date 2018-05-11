Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102627
ALTIN
181.381
DOLAR
4.2550
STERLİN
5.7723
EURO
5.0782

Hakemler hakemlere karşı!

Voleybol hakem ve gözlemcileri ile futbol hakem ve gözlemcileri, dostluk müsabakasında bir araya geldiler.

Hakemler hakemlere karşı!

Voleybol hakem ve gözlemcileri ile futbol hakem ve gözlemcileri, dostluk müsabakasında bir araya geldiler.

11 Mayıs 2018 Cuma 10:22
Hakemler hakemlere karşı!

Malatya Voleybol Hakem Ve Gözlemciler Derneği ile Malatya Futbol Hakem Ve Gözlemciler Derneği üyeleri dostluk müsabakasında bir araya geldi. Aralarında futbol ve voleybol hakemlerinin de bulunduğu 7 kişilik takımlarla 30’ar dakika iki devre halinde oynanan maçla iki dernek üyeleri arasında dostluk ve kardeşliğin pekiştirilmesinin arzulandığı belirtildi. Centilmenlik içinde geçen birlik ve beraberlik mesajının verildiği halı saha maçında kazanan ise dostluk oldu. Maç bitiminde takım kadroları bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
HakemVoleybol Hakem Ve Gözlemciler Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bölge karması farklı kazandı
Bölge karması farklı kazandı
Özel Olimpiyatlar nefes kesti
Özel Olimpiyatlar nefes kesti
65 yaş üstü teknik direktörler görev bekliyordu! Pütürge’den genç tercih!
65 yaş üstü teknik direktörler görev bekliyordu! Pütürge’den genç tercih!

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim