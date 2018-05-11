Hakemler hakemlere karşı!

Malatya Voleybol Hakem Ve Gözlemciler Derneği ile Malatya Futbol Hakem Ve Gözlemciler Derneği üyeleri dostluk müsabakasında bir araya geldi. Aralarında futbol ve voleybol hakemlerinin de bulunduğu 7 kişilik takımlarla 30’ar dakika iki devre halinde oynanan maçla iki dernek üyeleri arasında dostluk ve kardeşliğin pekiştirilmesinin arzulandığı belirtildi. Centilmenlik içinde geçen birlik ve beraberlik mesajının verildiği halı saha maçında kazanan ise dostluk oldu. Maç bitiminde takım kadroları bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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