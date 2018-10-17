Hakemler görüşme odasında

Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftasında gerçekleşen pozisyonlar değerlendirildi. Bu eğitime Video Yardımcı Hakem Sistemi'nde görev yapan VAR operatörleri de katıldı. Seminerin ilk günü kondisyon çalışmaları ile sona erdi. Seminerde bugün Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftasında meydana gelen pozisyonlar hakkında genel değerlendirmede bulunup, çeşitli konularda hakemlere eğitim verdi. Seminer, öğleden sonra yapılacak kondisyon çalışmaları ile sona erecek. (BÜLTEN)
17 Ekim 2018 Çarşamba 11:29