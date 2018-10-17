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Hakemler görüşme odasında

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Süper Lig Hakem Ara Semineri, 15-16 Ekim 2018 tarihlerinde Kavacık Limak Otel'de gerçekleştirildi. Seminerin ilk gününde MHK Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Hakemler görüşme odasında

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Süper Lig Hakem Ara Semineri, 15-16 Ekim 2018 tarihlerinde Kavacık Limak Otel'de gerçekleştirildi. Seminerin ilk gününde MHK Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:29
Hakemler görüşme odasında

Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftasında gerçekleşen pozisyonlar değerlendirildi. Bu eğitime Video Yardımcı Hakem Sistemi'nde görev yapan VAR operatörleri de katıldı. Seminerin ilk günü kondisyon çalışmaları ile sona erdi. Seminerde bugün Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftasında meydana gelen pozisyonlar hakkında genel değerlendirmede bulunup, çeşitli konularda hakemlere eğitim verdi. Seminer, öğleden sonra yapılacak kondisyon çalışmaları ile sona erecek. (BÜLTEN)

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hakem Ara SemineriMHK Üyesi Ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz
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