Hakemler görüşme odasında

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Süper Lig Hakem Ara Semineri, 15-16 Ekim 2018 tarihlerinde Kavacık Limak Otel'de gerçekleştirildi. Seminerin ilk gününde MHK Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.