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HAKEMLER BELLİ OLDU

Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 

HAKEMLER BELLİ OLDU

Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 12:46
HAKEMLER BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklama ile Süper Lig’de 26, 27, 28 ve 29 Ocak’ta oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

27 Ocak Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor: Ümit Öztürk
16.00 Göztepe - Kayserispor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Osmanlıspor: Halil Umut Meler

28 Ocak Pazar
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

29 Ocak Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek  busabahmalatya.com 
 

İHA

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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUüper Lig’de 262728 Ve 29 Ocak’ta Oynanacak Müsabakalarda Düdük çalacak Hakemler
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