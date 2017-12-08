Yeni Malatyaspor ile ilgili gündemi değerlendiren kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz Malatya’nın son yıllarda görülmemiş bir hava yakaladığını belirterek, şehrin yavaş yavaş Süper Lig havasını solumaya başladığını söyledi. Gündüz, “Özellikle teknik direktör Erol Bulut’un takıma dahil olmasıyla birlikte son haftalarda rakiplerimiz karşısında iyi mücadeleler ortaya koyuyoruz. Süper Lig gibi Türkiye’nin en güçlü takımlarının bulunduğu bir mecrada kalemizde gol yememeye başladık. Ama maalesef aynı anda da son vuruşları etkili bir şekilde yapamadığımız için gol bulmakta da şanssızlık yaşıyoruz. İnşallah bu şanssızlığı Göztepe maçıyla kıracağımızı düşünüyorum. Taraftar anlamında da 20 bin kişiye oynuyoruz. Bu çok iyi bir rakam” dedi.

“RANDEVU TALEP ETTİK”

Yaşanan hakem hatalarına değinen Erdal Gündüz, “Ligin ilk haftalarında yaşadığımız bariz hakem hatalarından dolayı kulüp olarak 7. haftada bir bildiri yayınlamıştık. Ardından kulübümüz federasyon tarafından cezai yaptırıma maruz kalmıştı. Hakemlerle alakalı tek kelime kullandığımız zaman hemen cezaya çarptırılıyoruz. Akhisarspor maçında verilmeyen penaltı kararından sonra artık tamamen sabrımızın taştığını tüm kamuoyu ile paylaştık. Biz kendisini artık Allah’a havale ettik. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’ndan kulüp olarak bir randevu talebimiz oldu. Çünkü oynadığımız 5 maçta bu kulübün puanları resmen çalındı. Eğer bu hatalar yaşanmamış olsaydı şuan sıralamasında şuanda 22 puanımız bulunacaktı ama bugün 16 puandayız. Tüm futbol kamuoyu da bunu gayet iyi biliyor.” diye konuştu.

“YALÇIN’I KAZANMAK İSTİYORUZ”

Beşiktaş maçından sonra kadro dışı bırakılan kaptan Yalçın Ayhan ile ilgili olarak ise Gündüz, “Yalçın Ayhan ile ilgili yakın zamanda yönetim kurulumuzca bir toplantı gerçekleştirerek artık nihai kararı vereceğiz. Önceliğimiz oyuncumuzu kazanmaya yönelik olacaktır. Kayıp etmek her insanın yapabileceği bir davranış şeklidir. Gerçek bir yönetici yaşanan gelişmeleri iyi analiz edip, olayları idare edebilendir. Yoksa karşılıklı anlaşarak, yapılan anlaşmaları fesih etmek 1 dakikalık iştir.” dedi.

“HISIM AKRABA İLİŞKİSİYLE HAREKET ETMEYECEĞİZ”

Oyuncu transferiyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Erdal Gündüz,“Ara transfer sezonuyla ilgili tabii çalışmalarımız sürüyor. Erol hocamızın vereceği raporlar bizim için etkili olacak. Gol yollarında etkili olabilmemiz için de iyi bir santrafor almamız gerekiyor. Bu süreçte hocamızın bize sunacağı futbolcu isimleriyle ve kulübümüzün takibinde olan isimlerle görüşerek teknik heyetle beraber ortak karar alacağız. Taraftarımız merak etmesin, ne menajerlerin tavsiyesiyle nede hısım akraba ilişkileriyle hareket etmeyeceğiz. Süper Lig’de kalıcı olmayla alakalı hiçbir endişemiz yoktur. Malatyalı taraftarlarımızın içi rahat olsun. Kadromuza 4-5 takviye oyuncu mutlaka kazandıracağız. Bu sezon başında yaptığımız transferlerde itiraf etmek gerekirse istediğimiz randımanı alamadık. Bunu gizleyip saklamıyoruz. Sonuçta kamu hizmeti yapıyoruz. Düşünün dünya yıldızı savunma oyuncusunu transfer ediyoruz, Avrupa’nın en iyi orta saha oyuncusunu takıma kazandırıyoruz ama beklediğimiz performansı sergileyemiyorlar. Neticede kötü futbolcular değiller ama beklediğimiz randımanı gösteremediler.” Diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ