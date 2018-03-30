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HAKEM KURSU BAŞLADI

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 2018 faaliyet programında yer alan 1.Kademe Aday Hakem Kursu başladı. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu’nun üzerinde yer alan eğitim salonunda gerçekleştirilen 1.Kademe Aday Hakem Kursu’nda 70 aday hakem kurs görecek. 1 Nisan’da sona erecek olan kurs kapsamında aday hakemler, hem teorik hem de uygulamalı eğitim alacak.

HAKEM KURSU BAŞLADI

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 2018 faaliyet programında yer alan 1.Kademe Aday Hakem Kursu başladı. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu’nun üzerinde yer alan eğitim salonunda gerçekleştirilen 1.Kademe Aday Hakem Kursu’nda 70 aday hakem kurs görecek. 1 Nisan’da sona erecek olan kurs kapsamında aday hakemler, hem teorik hem de uygulamalı eğitim alacak.

30 Mart 2018 Cuma 11:03
HAKEM KURSU BAŞLADI

Malatya’da düzenlenen kursun açılışına Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Özdemir, Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Aydın Akpınar, Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Tekvando Hakemi Abdullah Kuzucu ile Tekvando Malatya İl Temsilcisi Nurettin Uçar katıldı. Kursun açılışında konuşan Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Özdemir, kursun iyi bir şekilde geçmesi temennisinde bulunarak, kursiyerlere başarılar diledi.

“HAKEM OLMADAN KAOS OLUR”

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı ise aday hakemlerin kurstan en iyi şekilde faydalanmalarını isteyerek, “Tekvando için tesis, hoca, kulüp lazım ama müsabaka yapacaksak hakem de lazım. Hakem olmadan kaos olur. Sivil hayatta hakimlik neyse müsabakada da hakemlik odur. Hakemlerin verdiği kararlar geçerlidir. Dolayısıyla bu müesseseyi muhafaza etmemiz lazım.” diye konuştu.

DERSLERİ AKSATMAYIN, KURSA DEVAM EDİN”

Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Aydın Akpınar da Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programı çerçevesinde Malatya’da kursun açıldığını kaydederek, kursun faydalı geçeceğine inandığını belirtti. Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Tekvando Hakemi Abdullah Kuzucu ise “Bu kursun başarıya ulaşabilmesi için kural ve kaideleri en iyi şekilde dinlemeye gayret edin. Dersleri aksatmayın. Düzenli bir şekilde kursa devam edin. Bu kursu başarıyla tamamladıktan sonra camiaya birer yeni hakemler olarak atanacaksınız. Bizim hepinize ihtiyacımız var” dedi. Tekvando Malatya İl Temsilcisi Nurettin Uçar ise kursa katılan kursiyerlere başarılar dileyerek, kursun tamamlanmasının ardından tekvando camiasında yeni hakemlerin görev yapmaya başlayacağını kaydetti. Konuşmaların ardından Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Aydın Akpınar, kurs kapsamında ilk dersi verdi.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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Türkiye Tekvando FederasyonuHakem KursuMustafa Sadi FındıklıAbdullah KuzucuNurettin UçarBusabahmalatya
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