Türkiye Badminton Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan badminton hakem kursu, yeterli sayıya ulaşılması halinde 21-22 Ekim tarihlerinde Malatya’da gerçekleştirilecek. Kursa katılmak isteyen aday hakemlerden istenen belgeler şöyle: 4 Adet vesikalık fotoğraf. Kurs katılım formu.(Kurs Eğitim Yöneticisi tarafından kursiyerlere verilecek olup form eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanacaktır.) Hakem belgeleri doldurulan form bilgilerine göre hazırlanacağından hata durumunda kursiyer sorumlu tutulacaktır. Diploma sureti (noter tasdikli veya kamu kurum ve kuruluşlarından aslı gibidir onaylı).(Onaysız diploma suretleri kesinlikle Federasyonumuz tarafından kabul edilmeyecektir.) Öğrenci ise öğrenci belgesi (aslı).(Fotokopi ve faks olan öğrenci belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı).(Fotokopi ve faks olan cezasız belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.) Sağlık raporu (sağlık ocaklarından aslı).(Fotokopi ve faks olan sağlık raporları kesinlikle Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.) Savcılık iyi hal kağıdı (aslı).(Fotokopi ve faks olan savcılık belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.) Nüfus cüzdanı sureti (TC. Vat. No ve resimli). En az Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak. 18 yaşından gün almış olmak. 50 yaşını geçmemiş olmak. Kurs Ücreti ise 225 TL olup, Badminton il Temsilcisi Muhammet Beytekin’e 20 Ekim tarihine kadar evraklar ile beraber elden teslim edilecek.

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