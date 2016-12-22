Türk futbolunun yakından tanıdığı, yıllarca Süper Lig’de forma giyen orta saha oyuncusu Hakan Söyler, Malatya’ya gelerek eski günlerini yad etti. Formasını giydiği Efsane Malatyaspor’un tesislerine giden, Yeni Malatyaspor U21 takımı maçını izleyen ve yeni yapılan tesisleri inceleyen Hakan Söyler, Karabük ve Elazığ’da geçen yıllarına rağmen Malatya’yı bir türlü unutamadığını söyledi. Gittiği takımlarda yıllarca Malatyalı Hakan diye çağırıldığını aktaran 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Malatya futboluna dair geniş değerlendirmelerini BUSABAH Gazetesine yaptı.

“MALATYASPOR HİÇ YERE KURBAN EDİLDİ”

Formasını giydiği Efsane Malatyaspor’un boşu boşuna amatöre yollandığını aktaran Hakan Söyler, “Ben Malatyaspor formasını yaklaşık 5 yıl giydim. Bu şehirde alacaklarım kaldı helal hoş olsun. Aynı şeyleri Adana Demir’de de oynadım onlar için kullanmıyorum. Burada çok para kazanamadım ama varsa hakkım helal olsun çünkü daima mutluydum. Ama en çok Malatyaspor’un çöküş sürecüne üzüldüm. Bizim dönemimizde 27 milyon borcu yüzünden takımın kalemini o dönem şehrin ileri gelenleri kırdı. Oysa o borçlar bugünkü kulüplerin borçları yanında hiç bir şeydi. Sonraki dönemde belediyenin futbol harcadığı paralar ortada. Ve bugün hala Malatya Süper Lig’e çıkabilmek için mücadele ediyor. O günkü 45 yıllık takımın kıymetini bilmediler. Paralar ödenmedi, verilenler zamansız verildi, çok karakterli oyuncu grubu başkanların iş bilmezliği yüzünden dağıtıldı. Efsane Malatyaspor hiç yere boşu boşuna amatöre düşürüldü” dedi.

“MALATYA BENİM İKİNCİ MEMLEKETİM”

Malatya’dan sonra Elazığspor ve Karabükspor’da Süper Lig’de forma giyen başarılı oyuncu, “Malatya’dan sonra oynadığım tüm takımlarda herkes beni Malatyalı diye çağırdı. Zaten 7 yaşındaki evladım burada dünyaya geldi. Burada harika dostluklar kurdum. Malatya benim ikinci memleketim. Malatya inanılmaz büyümüş ve gelişmiş. Orduzu’da yeni yapılan tesisleri gördüm, alt yapı maçını izledim, inanın gözlerim yaşardı. Ziya hoca Orduzu’daki dağlara yönelip bir gün; “Beni şu dağlar anladı sen anlamadın Hakan” dedi. O dağları gördüm duygulandım. Malatya harika bir şehir. Burada yaşayan siyasetçisi, valisi, vatandaşı bu şehre gözü gibi bakmalı.” İfadelerini kullandı.

“BARİ YENİ MALATYASPOR’UN KIYMETİ BİLİNSİN”

Futbolda lobiciliğin önemine vurgu yapan Hakan Söyler, efsane Malatyaspor’un kıymetinin bilinmediğini bari Yeni Malatyaspor’un kadrinin iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. Hakan, “Keşke diğer takımın original Malatyaspor’un amatörden Süper Lig’e dönüşü mümkün olsa da biz de görsek ama artık bazı gerçekleri kabullenmek lazım. Şimdi bu takım var, buna destek olmak gerek. Yeni Malatyaspor bu sezon çok iyi bir avantaj yakaladı, şampiyonluk yolunda bunu fırsata çevirmeli. Özellikle çok iyi bir takımı, hocası ve yönetimi var. Şehir eleştirmeden, kırmadan dökmeden takıma sahip çıksın. Zaten lider sayılır. Devre arasında 5 nokta takviye ile Yeni Malatyaspor bu işi göğüsler. Yeni stat konusunda iyi lobi yapılırsa bir an önce açılır. Eskişehir – Yeni Malatya maçında musluklar çalışmıyordu, stat eksiklere rağmen açıldı. Sırf o gün Yeni Malatya maçı için. Malatya’da aynı lobiyi yapmalı. İnşallah yakalanan bu hava bozulmaz ve Malatya’yı yeniden Süper Lig’de görürüz.” Diye konuştu.

FATİH AVCI