Yeşilyurt maçı hazırlıklarını Yeşiltepe Stadı’nda teknik sorumlu Cafer Aypan nezaretinde sürdüren sarı-siyahlılar teknik, taktik ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. İnönü Üniversitesi’nde Engin Yıldız, Burhan Koç’un hafif sakatlıkları bulunurken, maç saatine kadar bu oyuncularında yetiştirileceği öğrenildi.

Öte yandan antrenman öncesi açıklamalarda bulunan İnönü Üniversitesi Sportif Direktörü Aziz Yiğit Malatya’nın iki güzide kulübünün karşı karşıya geleceğini ifade ederek, kazananın dostluğun ve futbolun olması gerektiğini söyledi. Yiğit, “Takım içerisinde moraller oldukça üst seviyelerde. Şehrin iki güzide kulübü karşı karşıya gelecek. Sahada her şeyden önce dostluğun kazanacağına inanıyoruz. Kulüp başkanımız Nurettin Uğur’un katılacağı maçtan önce futbolcularımızla bir toplantı düzenleyeceğiz. Oyuncularımız son derece istekli ve arzulular. Her şeyden önce dostça, seyir zevki yüksek güzel bir karşılaşma olacaktır. İzleyenlerin büyük keyif alacağı bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Hak edenin kazanacağı bir müsabaka olmasını istiyoruz. Yeşilyurt Belediyespor teknik heyeti ve futbolcularına da gönülden başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesispor ligde 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3’te mağlubiyet aldı. 11 puanı bulunan sarı-siyahlılar, 6.sırada bulunuyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ