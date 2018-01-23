HAFTANIN TAKIMI: BAŞAKŞEHİR FK

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ: Abdullah Avcı – Başakşehir FK

HAFTANIN HAKEMİ: Fırat Aydınus - (Osmanlıspor – Yeni Malatyaspor)

HAFTANIN OLAYI: Bu maça yürek dayanmaz sözü gerçek oldu. Uzatmada 2 gol atılan Konyaspor – Trabzonspor maçına kalbi dayanamayan 58 yaşındaki Şakir Aydın yaşamını yitirdi.

HAFTANIN FOTOĞRAFI: Arda Turan yıllar sonra döndüğü Süper Lig’de golle başladı. Sevincini ‘Asker Selamı’ şeklinde yaşayan Arda, Afrin’e operasyon düzenleyen TSK’ya destek verdi.

HAFTANIN AÇIKLAMASI: “Tahmin edebileceğiniz üzere çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Çok dikkatli olmalıyız, Süper Lig çok zor bir lig. Seviyemizi yükseltmezsek, tehlikeli bir alan girebiliriz.” (Bursaspor Teknik Direktörü - Paul Le Guen)

GOL KRALLIĞI: BURAK YILMAZ (16)