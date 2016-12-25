Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde kardan dolayı ertelenen 4. Hafta müsabakaları hafta sonu oynandı. Ligde oynadığı tüm maçlarını kazanan iki takım 1932 Malatyagücü ve Malatyaspor Yeşiltepe’de karşı karşıya geldi. Saat 12.30’da başlayan müsabakada her iki taraf da bir birine üstünlük kuramazken, karşılaşma 0 – 0 eşitlikle sonuçlandı. Her iki takım da puanını 10’a yükseltirken, ilk iki basamağı paylaştı. 1932 Malatyagücü ile Malatyaspor müsabakasını yaklaşık 200 civarında Malatyalı futbolsever tribünden izledi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Malatyaspor Teknik Direktörü Muharrem Zeyno, “Baştan sona üstün oynadık. Birçok gol pozisyonundan yararlanamadık. Bu tür maçlarda golü atan zaten galip gelir. Golü bulsak farklı olabilirdi. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Temiz bir müsabaka oldu. Onlara da kalan maçlarında başarılar diliyoruz.” İfadelerini kullandı.

FATİH AVCI