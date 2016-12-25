25 Aralık 2016 Pazar

Haftanın maçında gol yok!

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde haftanın en zorlu maçında denk takımlar bir biriyle karşı karşıya geldi. 1932 Malatyagücü ile Malatyaspor müsabakası 0 – 0 eşitlikle sonuçlandı.

25 Aralık 2016 Pazar 18:13
Haftanın maçında gol yok!

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde kardan dolayı ertelenen 4. Hafta müsabakaları hafta sonu oynandı. Ligde oynadığı tüm maçlarını kazanan iki takım 1932 Malatyagücü ve Malatyaspor Yeşiltepe’de karşı karşıya geldi. Saat 12.30’da başlayan müsabakada her iki taraf da bir birine üstünlük kuramazken, karşılaşma 0 – 0 eşitlikle sonuçlandı. Her iki takım da puanını 10’a yükseltirken, ilk iki basamağı paylaştı. 1932 Malatyagücü ile Malatyaspor müsabakasını yaklaşık 200 civarında Malatyalı futbolsever tribünden izledi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Malatyaspor Teknik Direktörü Muharrem Zeyno, “Baştan sona üstün oynadık. Birçok gol pozisyonundan yararlanamadık. Bu tür maçlarda golü atan zaten galip gelir. Golü bulsak farklı olabilirdi. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Temiz bir müsabaka oldu. Onlara da kalan maçlarında başarılar diliyoruz.” İfadelerini kullandı. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2016 © Copyright © by Busabah Malatya