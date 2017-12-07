Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli maçlarından birisi olan Bursaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. Cumartesi günü Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşmasını ise Ali Şansalan yönetecek. Çanakkale bölgesi hakemi olan Şansalan, bu sezon ligde ilk kez düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 15. haftada oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

9 Aralık Cumartesi:

14.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Hüseyin Göçek

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Ali Şansalan

16.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

19.30 Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor: Ümit Öztürk

10 Aralık Pazar:

14.00 Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor: Mete Kalkavan16.30 Demir Grup Sivasspor- Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

19.30 Kayserispor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

11 Aralık Pazartesi:

20.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek

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