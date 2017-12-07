07 Aralık 2017 Perşembe

Haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 15. haftasında oynanacak olan maçları yönetecek olan hakemler açıklandı. Buna göre Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.

07 Aralık 2017 Perşembe 15:20
Haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli maçlarından birisi olan Bursaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. Cumartesi günü Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşmasını ise Ali Şansalan yönetecek. Çanakkale bölgesi hakemi olan Şansalan, bu sezon ligde ilk kez düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 15. haftada oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

9 Aralık Cumartesi:

14.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Hüseyin Göçek

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Ali Şansalan

16.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

19.30 Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor: Ümit Öztürk

10 Aralık Pazar:

14.00 Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor: Mete Kalkavan16.30 Demir Grup Sivasspor- Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

19.30 Kayserispor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

11 Aralık Pazartesi:

20.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek

 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: HakemlerYENİMALATYASPORSüperlig

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