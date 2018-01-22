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HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ

1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’ne 8. hafta müsabakalarıyla devam edildi. 

HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ

1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’ne 8. hafta müsabakalarıyla devam edildi. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
22 Ocak 2018 Pazartesi 15:06
HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ

Liderlik mücadelesi veren Pütürge Belediyespor, Sanayispor engelini 7 golle aşarken, Arguvan Belediyespor ise Darende deplasmanında 4-0 gibi farklı bir sonuca imza attı. Bir diğer sürpriz sonuçta ise küme düşmemem mücadelesi veren Malatyaspor, Battalgazi Belediyespor’u 6-1 mağlup etti.


7 maç maçın oynandığı ve toplamda 33 golün atıldığı 8. haftada alınan toplu sonuçlar şöyle:
Orduzuspor 1-3 Doğanşehir Belediyespor, Darendespor 0-4 Arguvan Belediyespor, Adafı Kartalspor 1-3 Ataköyspor, 1966 Malatya Gençlikspor 5-0 Kale Gençlerbirliği, Malatyaspor 6-1 Battalgazi Belediyespor, Pütürge Belediyespor 7-0 Malatya Sanayispor, Malatya Demirspor 2-0 Hekimhan Belediyesi Girmanaspor
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
1. Amatör Küme Büyükler Futbol LigPütürge BelediyesporSanayisporBusabahmalatya.comMalatya
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