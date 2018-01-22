HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ

Liderlik mücadelesi veren Pütürge Belediyespor, Sanayispor engelini 7 golle aşarken, Arguvan Belediyespor ise Darende deplasmanında 4-0 gibi farklı bir sonuca imza attı. Bir diğer sürpriz sonuçta ise küme düşmemem mücadelesi veren Malatyaspor, Battalgazi Belediyespor’u 6-1 mağlup etti.



7 maç maçın oynandığı ve toplamda 33 golün atıldığı 8. haftada alınan toplu sonuçlar şöyle:

Orduzuspor 1-3 Doğanşehir Belediyespor, Darendespor 0-4 Arguvan Belediyespor, Adafı Kartalspor 1-3 Ataköyspor, 1966 Malatya Gençlikspor 5-0 Kale Gençlerbirliği, Malatyaspor 6-1 Battalgazi Belediyespor, Pütürge Belediyespor 7-0 Malatya Sanayispor, Malatya Demirspor 2-0 Hekimhan Belediyesi Girmanaspor

