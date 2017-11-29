Süper Lig’in yayıncı kuruluşu da Sadık Çiftpınar’ı başarılı performansından dolayı ‘haftanın en sağlamı’ oyuncuları anketine ekledi. Sadık Çiftpınar gibi kaleci Ertaç Özbir de haftanın en sağlam oyuncusu olmak için aday listede yer aldı. Sadık ile Ertaç’ın haftanın en sağlamı olması için son 5 oyuncu arasına kalıp, yeni bir oylamaya tabi tutulması lazım. Yeni Malatyaspor’lu iki oyuncunun en büyük rakipleri ise Beşiktaşlı Necip ve Trabzonspor’lu Burak Yılmaz oldu.

HABER MERKEZİ