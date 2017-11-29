29 Kasım 2017 Çarşamba

Haftanın en sağlamına 2 aday!

Beşiktaş ile oynadığı lig maçında Yeni Malatyaspor kalesini adeta şehrin efsanesi Battalgazi gibi direnerek Beşiktaş ataklarından koruyan Sadık Çiftpınar, birçok yorumcu ve gazeteci tarafından performansıyla takdir edildi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 11:54
Haftanın en sağlamına 2 aday!

 Süper Lig’in yayıncı kuruluşu da Sadık Çiftpınar’ı başarılı performansından dolayı ‘haftanın en sağlamı’ oyuncuları anketine ekledi. Sadık Çiftpınar gibi kaleci Ertaç Özbir de haftanın en sağlam oyuncusu olmak için aday listede yer aldı. Sadık ile Ertaç’ın haftanın en sağlamı olması için son 5 oyuncu arasına kalıp, yeni bir oylamaya tabi tutulması lazım. Yeni Malatyaspor’lu iki oyuncunun en büyük rakipleri ise Beşiktaşlı Necip ve Trabzonspor’lu Burak Yılmaz oldu. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporSADIK ÇİFTPINARErtaç özbir

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