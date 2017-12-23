Galatasaray altyapısında yetişen ve daha sonra profesyonel olan Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor’da şampiyonluk sevinci yaşamıştı. TFF 1. Lig’de iki sezonda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken genç stoper, Süper Lig’de de performansının üzerine koyarak devam ediyor. Altyapısında yetiştiği Galatasaray’a karşı kaptan olarak sahaya çıkan Çiftpınar, mücadelesi, performansı, hırsı ile takımın en iyi oyuncuları arasında yer aldı.

Süper Ligin 16.haftasında ortaya koydukları performansla birlikte oylama sonucu ilk 11’de yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci-Beto (Göztepe), sağ bek-Gökhan Gönül (Beşiktaş), stoper-Epureanu (Medipol Başakşehir), Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor), sol bek-Adriano (Beşiktaş), sağ kanat-Edin Visca (Medipol Başakşehir), orta saha-Medel (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), sol kanat-Ryan Babel (Beşiktaş), forvet-Alvaro Negredo (Beşiktaş), Umut Bulut (Kayserispor)

HABER MERKEZİ