HAFTALAR SONRA GALİBİYET!

Rakibini yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son veren sarı-kırmızılı alt yapıda 2 gol atan Berkan Durdu maçın yıldızı olurken, Burak Kavlak da skora katkı yapan diğer isim oldu. Maçı değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor Alt Yapı Koordinatörü Levent Doğandemir, aldıkları galibiyetle yaşadıkları şansızlığı kırdıklarını söyledi. Haftalardır son dakikalarda gelen gollerle önemli puanlar kaybettiklerini belirten Doğandemir, “U21 Ligi’nde haftalardır yaşadığımız şansızlık bu maçla birlikte kırıldı. 5 haftalık galibiyet hasretimize son verdik. Son oynadığımız maçları takip edenler bilir. 4 maçımızda son dakikalarda gelen gollerle sahadan ya mağlup ya da beraberlikle ayrıldık. Bu anlamda Alanya maçı bizim için oldukça önemliydi. İlk golü onlar bulmasına rağmen oyunu bırakmadık ve peş peşe gollerle güzel bir galibiyet aldık. Futbolcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum” dedi.

“E. Y.MALATYASPOR ALT YAPISI OLARAK ÖNEMLİ BİR MİSYONUMUZ BULUNUYOR”

Doğandemir, Evkur Yeni Malatyaspor alt yapısı olarak önemli bir misyonlarının bulunduğunu da belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Bu misyonun en önemlisi de A takıma yeteneğinin yanında, kişisel ve sosyal gelişimini tamamlamış, sağlıklı bireyler göndermektir. En büyük çabamızı bu yöndedir. Tabi eskiyle kıyaslandığında şuan alt yapımız hem tesis bakımından, hem yönetimin alt yapıya verdiği önem bakımından çok iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Bu da hem bizi işimizi yaparken daha iyi motive ediyor, hem de gençlerimizi önünü görme açısından rahatlatıyor. Bu anlamda yönetimimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.busabahmalatya.com