31 Ocak 2017 Salı

Haftalar ilerliyor heyecan artıyor!

Yerel amatör liglerde hafta sonu 1. Amatör Küme Büyükler Ligi müsabakaları oynandı. 9. Hafta maçlarının ardından liderler değişmezken, 1932 Malatyagücü ve Hekimhan Belediyesi Girmanaspor namağlup unvanlarını korudu.

31 Ocak 2017 Salı 11:23
Haftalar ilerliyor heyecan artıyor!

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde haftalar ilerledikçe şampiyonluk mücadelesi veren takımlar gruplarında puan farkını açmaya başladı. A grubunda Kaldırımgücü’nü 10 – 0 yenen 1932 Malatyagücü 22 puanla zirvede tek başına kalırken, B grubunda ise devre arasında kadrosuna ciddi takviyeler yapan Arguvan Belediyespor ile iki kez geriye düşmesine rağmen geriden gelen Hekimhan Belediyesi 23 puanla liderliğini sürdürdü, takipçileriyle olan puan farkını korudu. Efsane Malatyaspor’un dağılmasını fırsata çeviren 1966 Malatya Gençlik, Adafı Kartalspor’u 2 – 0 ile geçerek, play off potasına girdi.

Ligde oynanan tüm karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;

Adafı Kartalspor 0 – 2 1966 Malatya Gençlik Spor

Kaldırımgücü 0 – 10 1932 Malatyagücü

Malatyaspor 1 – 4 Orduzuspor

Hekimhan Belediyesi Girmanaspor 2 – 2 Arguvan Belediyespor

Ataköyspor 1 – 1 Telekomspor

Demirspor 2 – 1 44 Malatyaspor

Akçadağspor 5 – 2 Sanayispor

Doğanşehir Belediyespor-Battalgazi Belediyespor maçı çarşamba günü oynanacak

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya