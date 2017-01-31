Ligde oynanan tüm karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;
Adafı Kartalspor 0 – 2 1966 Malatya Gençlik Spor
Kaldırımgücü 0 – 10 1932 Malatyagücü
Malatyaspor 1 – 4 Orduzuspor
Hekimhan Belediyesi Girmanaspor 2 – 2 Arguvan Belediyespor
Ataköyspor 1 – 1 Telekomspor
Demirspor 2 – 1 44 Malatyaspor
Akçadağspor 5 – 2 Sanayispor
Doğanşehir Belediyespor-Battalgazi Belediyespor maçı çarşamba günü oynanacak
Evkur Yeni Malatyaspor uzun bir süre taraftarından...
Büyükşehir galibiyete hasret kaldı!
Filipinlerde Dünya Şampiyonu oldular, İtalya...
Haftalar ilerliyor heyecan artıyor!
Özköylü galibiyeti yorumladı
İrfan Buz penaltıya bağladı!
Transfer, mağlubiyet ve Denizli maçı... Adil...
“Evlere şenlik penaltı”
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!