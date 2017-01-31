Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde haftalar ilerledikçe şampiyonluk mücadelesi veren takımlar gruplarında puan farkını açmaya başladı. A grubunda Kaldırımgücü’nü 10 – 0 yenen 1932 Malatyagücü 22 puanla zirvede tek başına kalırken, B grubunda ise devre arasında kadrosuna ciddi takviyeler yapan Arguvan Belediyespor ile iki kez geriye düşmesine rağmen geriden gelen Hekimhan Belediyesi 23 puanla liderliğini sürdürdü, takipçileriyle olan puan farkını korudu. Efsane Malatyaspor’un dağılmasını fırsata çeviren 1966 Malatya Gençlik, Adafı Kartalspor’u 2 – 0 ile geçerek, play off potasına girdi.

Ligde oynanan tüm karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;

Adafı Kartalspor 0 – 2 1966 Malatya Gençlik Spor

Kaldırımgücü 0 – 10 1932 Malatyagücü

Malatyaspor 1 – 4 Orduzuspor

Hekimhan Belediyesi Girmanaspor 2 – 2 Arguvan Belediyespor

Ataköyspor 1 – 1 Telekomspor

Demirspor 2 – 1 44 Malatyaspor

Akçadağspor 5 – 2 Sanayispor

Doğanşehir Belediyespor-Battalgazi Belediyespor maçı çarşamba günü oynanacak

FATİH AVCI