Amatör Büyükler Futbol Lig’de 6. hafta heyecanı yarın oynanacak 7 maçla sürecek. A grubunda namağlup liderliğini sürdüren Pütürge Belediyespor, ligde mağlubiyeti bulunmayan bir başka Malatya temsilcisi Demirspor ile karşılaşacak. B grubunun lideri Arguvan Belediyespor ise lige iyi başlayamayan Orduzuspor karşısında 3 puan arayacak.

Amatör Küme Büyükler Ligi’nin 6. haftasında oynanacak maçların programı ise şöyle:

YEŞİLTEPE 1’NOLU SAHA

11.00 Arguvan BLD.-Orduzuspor

13.00 Demirspor-Pütürge BLD.

15.00 Battalgazi BLD- 1966 Malatya

YEŞİLTEPE 3’NOLU SAHA

12.00 Ataköyspor-Doğanşehir BLD

14.00 Sanayispor-Kale Gençlerbirliği

AKÇADAĞ ÖREN

13.30 Akçadağspor-Adafı Kartal

HEKİMHAN İLÇE

13.30 Girmana-Malatyaspor

ÖMER ALİ DELİBAŞ