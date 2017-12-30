30 Aralık 2017 Cumartesi

Hafta sonu 7 maç var

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Lig’de heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. Birbirinden zevkli müsabakaların oynanacağı haftalık programda yarın 7 maç var.

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:08
Hafta sonu 7 maç var

  Amatör Büyükler Futbol Lig’de 6. hafta heyecanı yarın oynanacak 7 maçla sürecek. A grubunda namağlup liderliğini sürdüren Pütürge Belediyespor, ligde mağlubiyeti bulunmayan bir başka Malatya temsilcisi Demirspor ile karşılaşacak. B grubunun lideri Arguvan Belediyespor ise lige iyi başlayamayan Orduzuspor karşısında 3 puan arayacak.

Amatör Küme Büyükler Ligi’nin 6. haftasında oynanacak maçların programı ise şöyle:

YEŞİLTEPE 1’NOLU SAHA

11.00 Arguvan BLD.-Orduzuspor

13.00 Demirspor-Pütürge BLD.

15.00 Battalgazi BLD- 1966 Malatya

YEŞİLTEPE 3’NOLU SAHA

12.00 Ataköyspor-Doğanşehir BLD

14.00 Sanayispor-Kale Gençlerbirliği

AKÇADAĞ ÖREN

13.30 Akçadağspor-Adafı Kartal

HEKİMHAN İLÇE

13.30 Girmana-Malatyaspor

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahMALATYA 1. AMATÖR BÜYÜKLER FUTBOL LİGİ

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