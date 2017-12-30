Amatör Büyükler Futbol Lig’de 6. hafta heyecanı yarın oynanacak 7 maçla sürecek. A grubunda namağlup liderliğini sürdüren Pütürge Belediyespor, ligde mağlubiyeti bulunmayan bir başka Malatya temsilcisi Demirspor ile karşılaşacak. B grubunun lideri Arguvan Belediyespor ise lige iyi başlayamayan Orduzuspor karşısında 3 puan arayacak.
Amatör Küme Büyükler Ligi’nin 6. haftasında oynanacak maçların programı ise şöyle:
YEŞİLTEPE 1’NOLU SAHA
11.00 Arguvan BLD.-Orduzuspor
13.00 Demirspor-Pütürge BLD.
15.00 Battalgazi BLD- 1966 Malatya
YEŞİLTEPE 3’NOLU SAHA
12.00 Ataköyspor-Doğanşehir BLD
14.00 Sanayispor-Kale Gençlerbirliği
AKÇADAĞ ÖREN
13.30 Akçadağspor-Adafı Kartal
HEKİMHAN İLÇE
13.30 Girmana-Malatyaspor
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