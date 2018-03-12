GÜRKAN’DAN GEVREK’E ÖVGÜ!

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, hafta sonu beraberinde kulüp yöneticileri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Burada konuşan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “Battalgazi Belediye başkanımıza bizleri ağırladığı için teşekkür ediyorum. Battalgazi Belediye Başkanımız yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber ziyaret ettik. Kendisine Malatyasporumuzun yanında olduğu ve sahip çıktıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Malatya ortak paydamız. Bu anlamda takımımıza hem taraftarlarımızın, hem de kurumlarımızın sahip çıkmak anlamında hep birlikte buralara geldik. Bunu Malatya’mızın marka değerini arttırmak için yaptık. Hep birlikte hareket etmemiz lazım. 4 yıl öncede belediye başkanlarımızla birlikte hep beraber Evkur Malatya sporumuzu bir yerlere getirdik. İnşallah süper ligde de kalıcı oluruz.” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Malatyaspor’un kentin ortak paydası olduğun ifade etti. Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de olmasının Malatya açısından da önemli prestij kaynağı olduğunu dile getiren Gürkan, “Adil başkanın dirayetli yönetim kurulu başkanlığında ve yönetim kurulu üyelerimizin yoğun bir çalışması içerisinde kısa zamanda bir taraftan Süper lige gelmiş olması, 1. Ligde şampiyon olmuş olması, akabinde Süper lige gelmiş olması ve bu yıl ilk defa Süper ligde oynamasına rağmen şu anda Süper ligin başa yakın ortalarında bir yer tutmuş olması ve aldığı sonuçlarla Malatya’daki hemşehrilerimizin mutluluğunun temel kaynağı oldu. Hem de ülkemizde bugün Malatyaspor sözü edilen bir spor camiası. Malatyaspor gerek deplasman maçlarında, gerek iç saha karşılaşmalarında hakikaten kararlı ve azimli bir futbol ortaya koyuyor. İnşallah sezon sonuna kadar bu azim ve kararlılığı sergiler” diye konuştu. (BÜLTEN) busabahmalatya.com