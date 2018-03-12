Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269

GÜRKAN’DAN GEVREK’E ÖVGÜ!

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Yeni Malatyaspor’un ligdeki konumu konuşuldu.

GÜRKAN’DAN GEVREK’E ÖVGÜ!

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Yeni Malatyaspor’un ligdeki konumu konuşuldu.

busabahh
busabahh
12 Mart 2018 Pazartesi 11:35
GÜRKAN’DAN GEVREK’E ÖVGÜ!

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, hafta sonu beraberinde kulüp yöneticileri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Burada konuşan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “Battalgazi Belediye başkanımıza bizleri ağırladığı için teşekkür ediyorum. Battalgazi Belediye Başkanımız yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber ziyaret ettik. Kendisine Malatyasporumuzun yanında olduğu ve sahip çıktıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Malatya ortak paydamız. Bu anlamda takımımıza hem taraftarlarımızın, hem de kurumlarımızın sahip çıkmak anlamında hep birlikte buralara geldik. Bunu Malatya’mızın marka değerini arttırmak için yaptık. Hep birlikte hareket etmemiz lazım. 4 yıl öncede belediye başkanlarımızla birlikte hep beraber Evkur Malatya sporumuzu bir yerlere getirdik. İnşallah süper ligde de kalıcı oluruz.” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Malatyaspor’un kentin ortak paydası olduğun ifade etti. Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de olmasının Malatya açısından da önemli prestij kaynağı olduğunu dile getiren Gürkan, “Adil başkanın dirayetli yönetim kurulu başkanlığında ve yönetim kurulu üyelerimizin yoğun bir çalışması içerisinde kısa zamanda bir taraftan Süper lige gelmiş olması, 1. Ligde şampiyon olmuş olması, akabinde Süper lige gelmiş olması ve bu yıl ilk defa Süper ligde oynamasına rağmen şu anda Süper ligin başa yakın ortalarında bir yer tutmuş olması ve aldığı sonuçlarla Malatya’daki hemşehrilerimizin mutluluğunun temel kaynağı oldu. Hem de ülkemizde bugün Malatyaspor sözü edilen bir spor camiası. Malatyaspor gerek deplasman maçlarında, gerek iç saha karşılaşmalarında hakikaten kararlı ve azimli bir futbol ortaya koyuyor. İnşallah sezon sonuna kadar bu azim ve kararlılığı sergiler” diye konuştu. (BÜLTEN) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Adil GevrekYeni MalatyasporBusabahmalatyaSelahattin Gürkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YENİ BAŞKAN MUSTAFA GÜNER
YENİ BAŞKAN MUSTAFA GÜNER
YMS'DE TRABZON MESAİSİ BAŞLIYOR
YMS'DE TRABZON MESAİSİ BAŞLIYOR
İDMANYURDU FIRTINASI
İDMANYURDU FIRTINASI

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim