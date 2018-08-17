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Gürkan’dan bayraklı mesaj

Battalgazi Belediyesi, Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor’a destek amacıyla Sivas Caddesi’ni sarı kırmızılı bayraklarla donattı.

Gürkan’dan bayraklı mesaj

Battalgazi Belediyesi, Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor’a destek amacıyla Sivas Caddesi’ni sarı kırmızılı bayraklarla donattı.

17 Ağustos 2018 Cuma 15:09
Gürkan’dan bayraklı mesaj

Yeni sezonda kendi evinde ilk maçına çıkacak olan Yeni Malatyaspor’a destek amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından Sivas Caddesi sarı kırmızılı bayraklarla donatıldı. Sarı kırmızılı bayraklarda ‘Yeni Sezonda Yeni Malatyaspor’umuza Başarılar Dilerim’ yazılı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın mesajı da yer alıyor. Taraftarlar, şehirde yeni sezonda farklı bir havanın oluşması gerektiğine dikkat çekerek, Malatya’nın bir futbol şehri olduğuna vurgu yaptı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeni Malatyaspor’un Malatya’nın ortak paydası olduğunu belirterek, yeni sezonda ve Fenerbahçe maçında başarılar diledi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor
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