Ziyaretinde konuşan Sutopu Federasyonu Alt Yapı Koordinasyon Kurulu Üyesi ve Antrenörü Vahap Karaaslan, “Malatya İl Karması Su Topu Takımı olarak Türkiye şampiyonasına Samsun'da katıldık. Malatya il karması olarak katıldığımız şampiyonada bayan takımımız Türkiye üçüncüsü oldu. Bu bizim için büyük bir başarı olmuştur. Sağ olsun Selahattin Başkanımız bizlere maddi manevi desteklerde bulunuyor. Bunlar da bizi onure ediyor. Bizi Malatya'da tek destekleyen Selahattin Başkanımız. Onunla birlikte yola devam etmek istiyoruz. Sporcularımız ve şahsım olarak Başkanımızı çok seviyoruz” ifadelerini kullandı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, su topu takımının başarısından dolayı mutlu olduğunu kaydetti. Gürkan, “3.’lük Malatya açısından onur verici, gurur verici bir hadise. Bu gururu bize yaşattıkları için başta teknik ekibin başında olan Vahap Bey’e ve çok değerli çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Bu gençlerimiz Malatya'nın yüz akı. Gelecekte daha yüksek, daha büyük başarılara imza atacaklar. Gerçekten su sporları noktasında, Malatya gibi orta ve güney Anadolu ortasında bulunan ve denize kıyısı olmayan bir ilde Türkiye üçüncüsü bir takımın çıkartılması takdire şayan bir çalışma sonucudur” şeklinde konuştu.

İHA