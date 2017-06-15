15 Haziran 2017 Perşembe

Gürkan’dan başarılı sporculara tebrik

Türkiye şampiyonasında üçüncü olarak büyük bir başarı elde eden Malatya Bayan Sutopu Takımı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Başkan Gürkan, ziyarette Türkiye üçüncüsü olan sporcuları ve teknik heyeti kutladı.

15 Haziran 2017 Perşembe 11:30
Gürkan’dan başarılı sporculara tebrik

  Ziyaretinde konuşan Sutopu Federasyonu Alt Yapı Koordinasyon Kurulu Üyesi ve Antrenörü Vahap Karaaslan, “Malatya İl Karması Su Topu Takımı olarak Türkiye şampiyonasına Samsun'da katıldık. Malatya il karması olarak katıldığımız şampiyonada bayan takımımız Türkiye üçüncüsü oldu. Bu bizim için büyük bir başarı olmuştur. Sağ olsun Selahattin Başkanımız bizlere maddi manevi desteklerde bulunuyor. Bunlar da bizi onure ediyor. Bizi Malatya'da tek destekleyen Selahattin Başkanımız. Onunla birlikte yola devam etmek istiyoruz. Sporcularımız ve şahsım olarak Başkanımızı çok seviyoruz” ifadelerini kullandı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, su topu takımının başarısından dolayı mutlu olduğunu kaydetti. Gürkan, “3.’lük Malatya açısından onur verici, gurur verici bir hadise. Bu gururu bize yaşattıkları için başta teknik ekibin başında olan Vahap Bey’e ve çok değerli çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Bu gençlerimiz Malatya'nın yüz akı. Gelecekte daha yüksek, daha büyük başarılara imza atacaklar. Gerçekten su sporları noktasında, Malatya gibi orta ve güney Anadolu ortasında bulunan ve denize kıyısı olmayan bir ilde Türkiye üçüncüsü bir takımın çıkartılması takdire şayan bir çalışma sonucudur” şeklinde konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 15 Haziran 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 14 Haziran 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya