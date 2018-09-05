Gürkan Efsane Malatyaspor’u unutmadı

Malatyaspor Kulüp Başkanı Mustafa Güner ve Kulüp İkinci Başkanı İdris Payza, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve genç futbolcularla birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözünü hatırlattı. Gürkan gençlere önemli nasihatlerde bulundu. Başkan Gürkan, “Bizler Türk sporunu desteklemek anlamında, hem de çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu yetişmesi anlamında destek olmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü sağlam kafa, sağlam vücutta olur, sağlam kafa sağlam vücutta olması içinde yani beslenmenin yanında, iyi bir spor eğitiminde de gelişmesi lazım. Sizlerde bu anlamda bu sporu amatör ruhla yapın. Profesyonel mantıktan uzaklaşın. Profesyonel mantığa gittiğiniz zaman her şeyi paraya geçersiniz, daha kanadınız olmadan uçmaya kalkarsınız ve kanadınız sizi uçmaya götürmez. Onun için gençler arasındaki sokaklarda, kahvehanelerde ve kafetaryalardaki konuşmalar sizi etkilemesin. Özellikle iyi bir sporcu olmanız noktasında gayret edin. Centilmenlik noktasında, spor ve ahlak noktasında, toplum ahlak noktasında ve birlikte çalışıp takım ruhunu sahaya sergileme noktasında gayret gösterin. Sadece bir sporcunun fiziki kondisyonundan çok aynı zamanda bir takım ruhuyla hareket etme olgusu önemlidir. Takım ruhu ile hareket edenler başarılı olurlar. Takım ruhu ile hareket etmeyenler ne kadar başarılı olursan ol, arkadaşları ile uyumu olmayan takım ruhu ile hareket etmeyen adam bu sefer çekememezlik ve istememezlik başlayacak, başarınız bir anda geriye gidecek. Onun için biz hocalarımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Tebrik ediyorum ve güzel bir iş yapmışsınız. Gençlerimizi de kutluyorum” dedi. busabahmalatya.com

Malatyaspor Kulüp Başkanı Mustafa Güner ise, “Bizi kabul ettiğiniz için, dostane bir şekilde karşıladığınız için teşekkür ediyorum. Biz memleketimizi seven insanları seven insanlarla var olan, sevgi ile yetişen insanlarız. Bu yolda bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Malatyaspor Kulüp İkinci Başkanı İdris Payza da, “Malatyaspor’un bir değer olduğunu ve bir marka olduğunu, yere düşmesine rağmen biz ne yapabiliriz, geri kalan gençlerle devam edip, bu takımı da 3.lige kazandırmaya çalışıyoruz. Bizler birinci derecede tüm kapıları çaldık ama, kapısını ve gönlünü tamamen açan Selahattin başkanıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com