Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan ve 23 - 26 Mart tarihlerinde Kayseri ilinde yapılan Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Malatya Gençlik Spor Kulübü sporcusu Furkan Oğur Türkiye 3'üncüsü oldu. Furkan Oğur, bu sonuçla Nisan ayında yapılacak uluslararası turnuvalarda milli mayo ile ülkemizi temsil etmeyi de garantilemiş oldu. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak, “Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılar dileriz” dedi.

MEHMET KIROĞLAN