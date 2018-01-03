Malatya Gençlik Hizmetleri Okul Sporları Faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilen okullar arası serbest güreş müsabakalarında dereceye giren Darende Ahmet Çokyaşar Orta Okulu öğrencileri, İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince’yi makamında ziyaret etti. Elde edilen başarının kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirten Kaymakam Zengince, “Darende’de güreşçi bir gençliğin yetiştiğini gözlemliyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda milli takımda Darendeli bir güreşçi görürüz. Darende’de spor salonu var iki tane güreş hocamız var sporcu potansiyeli var başarı neden gelmesin” dedi. Geleceğimizin teminatı olan gençlere gereken değer ve imkanın sağlanması durumunda başarının kendiliğinden geldiğini kaydeden Zengince, “Kaymakamlık olarak imkanlarımız ölçüsünde güreş takımımıza her türlü desteğe hazırız” ifadelerini kullandı.

“DÜZENLİ OLARAK İDMAN YAPIYORLAR”

Darende Gençlik Hizmetleri Ve Spor Müdürü Mithat Böke ise başarıların devam edeceğini söyleyerek “Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce okullar arası yıldız serbest güreş il şampiyonasında Darende Ahmet Çokyaşar Ortaokulu öğrencileri 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Bu öğrencilerimiz bizimle düzenli olarak idman yapıyor. İnşallah bu başarıların devamı gelecek. Biz gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüğü olarak güreş hocamız Muhammet Mercimek ile birlikte geleceğin sporcularını yetiştirmek için çalışıyoruz. Bizleri makamında kabul ederek başarımızı kutlayan ve destek sözü veren Kaymakam Enver Hakan Zengince’ye, İlçe Milli Eğitim müdürümüze, halk eğitim müdürümüze ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. (İHA)

İHA