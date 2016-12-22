22 Aralık 2016 Perşembe

Güreş şampiyonası sona erdi

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Güreş Grekoromen Büyükler Grup Müsabakaları sona erdi. Malatya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen bir birinden çekişmeli müsabakalar Battalgazi Spor Salonu’nda yapıldı. Malatya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tam liste yayınlayarak dereceye girenleri açıkladı.

20 Aralık 2016 Salı 20:09
Güreş şampiyonası sona erdi

Güreş Grekoromen Büyükler Grup Müsabakaları sona erdi. Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2016 yılı faaliyet programında yer alan, Büyük Erkekler Grup müsabakaları sona erdi. Birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne olan grup müsabakaları, 17-18 Aralık 2016 tarihleri arasında Battalgazi Spor Salonu’nda yapılan Güreş Grup müsabakalarına, 20 ilden 170 civarında sporcu katıldı.

Battalgazi’de gerçekleşen grup müsabakalarında ilk 5’e kalan sporcular, 04 - 05 Şubat 2017 tarihinde Adana’da düzenlenecek olan Türkiye Güreş Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Güreş Grekoromen Büyükler Grup Müsabakalarının ilk üçü ise şöyle;

59 Kilogram:

1-Ramiz Mornodav (İstanbul)

2-Çağrı Çakır (İstanbul)

3-Ekrem Öztürk (Kayseri)

66 Kilogram:

1-Beytullah Yılmaz (Şanlıurfa)

2-Onur Atalay (Kayseri)

3-Alişen Emir (İstanbul)

71 Kilogram:

1-Kasım Taşdemir (Konya)

2-Çağrı Türkdoğan (İzmir)

3-İsmail Bulanık (Elazığ)

75 Kilogram:

1-Ersin Kılınçaslan (Konya)

2-Enes Kendirci (Konya)

3-Fatih Karakuş (Gaziantep)

80 Kilogram:

1-Fatih Cengiz (Kayseri)

2-Alpaslan Akdoğan (Konya)

3-Ahmet Yıldız (Adana)

85 Kilogram:

1-Emircan Enes (İstanbul)

2-Erol Öztürk (Konya)

3-Göktuğ Arslan (Manisa)

98 Kilogram:

1-İlker Genel (Kayseri)

2-Sadık Keskin (Konya)

3-Murat Çakır (Konya)

130 Kilogram:

1-Emin Öztürk (Kayseri)

2-Sadık Keskin (Konya)

3-Murat Çakır (Konya)

FATİH AVCI
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