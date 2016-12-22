Güreş Grekoromen Büyükler Grup Müsabakaları sona erdi. Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2016 yılı faaliyet programında yer alan, Büyük Erkekler Grup müsabakaları sona erdi. Birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne olan grup müsabakaları, 17-18 Aralık 2016 tarihleri arasında Battalgazi Spor Salonu’nda yapılan Güreş Grup müsabakalarına, 20 ilden 170 civarında sporcu katıldı.

Battalgazi’de gerçekleşen grup müsabakalarında ilk 5’e kalan sporcular, 04 - 05 Şubat 2017 tarihinde Adana’da düzenlenecek olan Türkiye Güreş Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Güreş Grekoromen Büyükler Grup Müsabakalarının ilk üçü ise şöyle;

59 Kilogram:

1-Ramiz Mornodav (İstanbul)

2-Çağrı Çakır (İstanbul)

3-Ekrem Öztürk (Kayseri)

66 Kilogram:

1-Beytullah Yılmaz (Şanlıurfa)

2-Onur Atalay (Kayseri)

3-Alişen Emir (İstanbul)

71 Kilogram:

1-Kasım Taşdemir (Konya)

2-Çağrı Türkdoğan (İzmir)

3-İsmail Bulanık (Elazığ)

75 Kilogram:

1-Ersin Kılınçaslan (Konya)

2-Enes Kendirci (Konya)

3-Fatih Karakuş (Gaziantep)

80 Kilogram:

1-Fatih Cengiz (Kayseri)

2-Alpaslan Akdoğan (Konya)

3-Ahmet Yıldız (Adana)

85 Kilogram:

1-Emircan Enes (İstanbul)

2-Erol Öztürk (Konya)

3-Göktuğ Arslan (Manisa)

98 Kilogram:

1-İlker Genel (Kayseri)

2-Sadık Keskin (Konya)

3-Murat Çakır (Konya)

130 Kilogram:

1-Emin Öztürk (Kayseri)

2-Sadık Keskin (Konya)

3-Murat Çakır (Konya)

FATİH AVCI