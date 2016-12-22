Battalgazi’de gerçekleşen grup müsabakalarında ilk 5’e kalan sporcular, 04 - 05 Şubat 2017 tarihinde Adana’da düzenlenecek olan Türkiye Güreş Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Güreş Grekoromen Büyükler Grup Müsabakalarının ilk üçü ise şöyle;
59 Kilogram:
1-Ramiz Mornodav (İstanbul)
2-Çağrı Çakır (İstanbul)
3-Ekrem Öztürk (Kayseri)
66 Kilogram:
1-Beytullah Yılmaz (Şanlıurfa)
2-Onur Atalay (Kayseri)
3-Alişen Emir (İstanbul)
71 Kilogram:
1-Kasım Taşdemir (Konya)
2-Çağrı Türkdoğan (İzmir)
3-İsmail Bulanık (Elazığ)
75 Kilogram:
1-Ersin Kılınçaslan (Konya)
2-Enes Kendirci (Konya)
3-Fatih Karakuş (Gaziantep)
80 Kilogram:
1-Fatih Cengiz (Kayseri)
2-Alpaslan Akdoğan (Konya)
3-Ahmet Yıldız (Adana)
85 Kilogram:
1-Emircan Enes (İstanbul)
2-Erol Öztürk (Konya)
3-Göktuğ Arslan (Manisa)
98 Kilogram:
1-İlker Genel (Kayseri)
2-Sadık Keskin (Konya)
3-Murat Çakır (Konya)
130 Kilogram:
1-Emin Öztürk (Kayseri)
2-Sadık Keskin (Konya)
3-Murat Çakır (Konya)
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