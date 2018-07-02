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Güreş müsabakaları sona erdi

Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği Greko-Romen Grup Güreş Şampiyonası Adıyaman’da gerçekleştirildi.

Güreş müsabakaları sona erdi

Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği Greko-Romen Grup Güreş Şampiyonası Adıyaman’da gerçekleştirildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:03
Güreş müsabakaları sona erdi

Adıyaman’da ki 11-13 yaş Greko-Romen Grup Şampiyonasına 25 ilden 600 sporcu, teknik heyet ve yönetici katıldı. Yeni Mahalle Spor Salonunda 3 gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren takım ve sporculara madalyaları verildi. Turnuvaya Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, Kayseri, Kilis, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Malatya, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon illerinden sporcular katıldı. Organizasyona katılan hakem, antrenör ve sporcuları tebrik eden Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Güreş Federasyonu tarafından şuan ülkemizde birisi Zonguldak, birisi Adıyaman olmak üzere iki şehirde gurup müsabakaları gerçekleştiriliyor. Bu gurup müsabakalarında dereceye giren ferdi ve gurup sporcularımız Çanakkale ilinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılacaklar. Adıyaman olarak 11-13 arası yağ gurubundan en alt yaş grubuna ev sahipliği yapıyoruz. Burada sporcularımızın heyecanını gördükçe ülkemizin ana sporu olan güreşin ilerleyen dönemlerde çok daha iyi mesafe alacağını fark ediyoruz” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
GÜREŞ FEDERASYONUşampiyona
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