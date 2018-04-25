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Güreş Hakem Kursu Başladı

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programı kapsamında Aday Güreş Hakem Kursu, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştiriyor.

Güreş Hakem Kursu Başladı

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programı kapsamında Aday Güreş Hakem Kursu, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştiriyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:25
Güreş Hakem Kursu Başladı

Aday Güreş Hakem Kursu başladı. Dört gün sürecek olan kursta teorik ve uygulamalı eğitim verilecek. Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programı kapsamında Aday Güreş Hakem Kursu, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştiriyor. 26 Nisan’da sona erecek olan kursa katılan 50 kursiyere, Dr. Öğretim Üyesi ve Uluslararası Güreş Hakemi Mehmet Ilkım tarafından eğitim veriliyor. Kursla ilgili bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi ve Uluslararası Güreş Hakemi Mehmet Ilkım, ” Türkiye Güreş Federasyonu, 2018 yılı faaliyet programı kapsamında Malatya’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İnönü Üniversitesi’nin destekleriyle Aday Güreş Hakem Kursu’nu düzenliyor. Kursumuz dört gün sürecek. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz aday hakem olacaklar. Aday güreş hakemliğinden sonra il, milli ve uluslararası hakem olarak yurt içi ve yurt dışında ülkemize fayda sağlayacaklar.” dedi. Ilkım, kurs kapsamında 50 kursiyere güreşle ilgili A’dan Z’ye her şeyi anlattıklarını da sözlerine ekledi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Güreş FederasyonuHakem Kursu
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