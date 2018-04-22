Güneş Yaralı, Bulut Kararlı!

Yeni Malatyaspor’un yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı, hem Türk futbolu hem de ev sahibi takım için bir hayli önem kazandı. Kupadaki gerilim Şenol Güneş’in yaralanmasıyla sonuçlanırken, tecrübeli teknik adamın Malatya maçında sahada olup olmayacağı merakla beklenmeye başlandı. Şampiyonluk yarışında zorlu Galatasaray deplasmanı öncesi iç sahada sürpriz yaşamak istemeyen kara kartallar, galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.

LİGDE MAĞLUBİYETİ YOK!

Ligin ilk yarısında 4 büyüklere set olan Yeni Malatyaspor ise ikinci yarıda büyük maç kazanamamanın dezavantajını yaşıyor. Teknik direktör Erol Bulut bu şansızlığı Beşiktaş maçında kırmak isterken, Fenerbahçe maçındaki yaşananlardan dolayı oluşacak ambiyans sarı kırmızılı takımın gözünü korkutuyor. Yeni stadı Vodafone Park açıldı açılalı ligde hiçbir Türk takımına yenilmeyen Beşiktaş’ın 41 maçlık yenilmezlik serisi de Yeni Malatyaspor’un galibiyet ihtimallerini bir hayli azaltıyor.

ROTASYON OLUR MU?

Zorlu maçın hazırlıklarını son güne kadar Malatya’da gerçekleştiren Yeni Malatyaspor bu maç için akşam saatlerinde İstanbul’a uçacak. Eksik ve cezalı oyuncusu bulunmayan Yeni Malatyaspor’da kadro ve sistem yine klasik ilk 11’den oluşacak. Ev sahibi takım maçın biletlerini günler öncesinden tüketirken Yeni Malatyaspor’u 1000 civarında Malatyalı kendilerine ayrılan yerden destekleyecek. Hafta içi kupada Fenerbahçe’ye karşı mücadele eden, bir diğer hafta sonu da Galatasaray’a karşı kritik bir maça çıkacak Beşiktaş’ın sahaya rotasyonlu kadroyla çıkması beklenirken, Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut’un kontrollü bir oyun ve savunma ağırlık bir dizilimle takımı sahaya süreceği öğrenildi.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi