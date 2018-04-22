Güneş İdmana Çıkmadı

Derbide başına dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sabah saatlerinde yapılan antrenmana katılmadı. Sabah saatlerinde hastaneden taburcu edilen teknik adam, evde istirahat etti ve hasta ziyaretlerini kabul etti. Siyah-beyazlı futbolcuların bu sabah saat 11.00'de yaptığı antrenmanda takımın başında yardımcı antrenörler yer alırken, takım kaptan kaptanları da Şenol Güneş’i evinde ziyaret etti. Tecrübeli teknik adamın bugün ter idmanında takımla birlikte sahada olması bekleniyor.