GÜNDÜZ’DEN ANLAMLI PAYLAŞIM

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, sosyal paylaşım sitesi Facebook’da anlamlı bir paylaşımda bulundu. Yakında bir televizyon kanalında yakında başlayacağı öğrenilen programda yarışacak olan ünlülere sms yoluyla gönderilecek oyların LÖSEV’e gönderilmesini isteyen Gündüz, kendisini takip edenleri kanser hastaları için farkındalık yaratmaya davet etti. Erdal Gündüz, paylaşımında, “Yakında başlayacak olan Survivor’a göndereceğiniz SMS’leri LÖSEV’e gönderin. Şeyma 20 bin dolara cüzdan alıp instagramda hava atacağına bir canımız, bir evladımız yaşasın. Lütfen bunu herkes yapıştırıp paylaşsın. Türkiye geneline duyuralım. LÖSEV hayat kurtarır.” İfadelerini kullandı.busabahmalatya.com